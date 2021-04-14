【確診數字】新增5宗確診個案　一宗本地個案居友愛邨愛暉樓

▲ 本港今日新增5宗確診個案。

本港疫情似有緩和之勢，本港今日（14日）有5宗新增確診個案，至今本港個案累計11,613宗（包括11 612宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中4宗為輸入個案，1宗與本地個案有流行病學關連，另有少於5宗初步確診個案。

唯一一宗本地個案是第11611宗70歲男子，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座22樓，同層單位住戶昨晚緊急撤離檢疫，他在3月31日發病，於4月8日被發現在家中離世，於4月12日在富山公眾殮房抽取的樣本於昨日呈陽性和確診，衞生防護中心表示，死者生前行蹤仍在調查中，而涉事22樓暫未有再新增確診個案，詳情請看：【下一頁】

另外4宗輸入個案包括從埃及、巴基斯坦及印度抵港，其中2人再涉變種病毒，包括4月11日從巴基斯坦抵港的26歲女子，及4月1日從巴基斯坦抵港的20歲女子。本港至今共有212宗輸入個案檢出帶「N501Y」變種病毒株，當中有79宗是英國的變種病毒株和22是南非變種病毒株。

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記者：陳麗娜