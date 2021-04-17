【智慧齒】港大牙醫學院拆解智慧齒迷思　為何剝牙要「開刀」? 　

▲ 今集《TOPick診症室》將為大家剖析剝智慧齒的原因和手術的風險。

智慧齒護理不當隨時變成煩惱的根源！牙醫表示，智慧齒護理不當引致的蛀牙、疼痛問題，可根據情況決定剝掉與否，人手剝牙外，選擇開刀者傷口有機會發炎、疼痛等，而不考慮剝的患者則需要定期檢查；若怕剝牙致口腔神經線受損的人士，則可考慮「牙冠切除術」保留牙腳部分。今集《TOPick診症室》將為大家剖析剝智慧齒的原因和手術的風險。

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷指，智慧齒生長空間不足、生長不當，容易殘留食物殘渣、牙肉發炎，形成蛀牙或前面牙齒被蛀，患者輕則牙肉疼痛、腫脹不適，重則甚至發燒、嚴重感染，均建議患者需要剝掉智慧齒。

如若患者的牙齒不能徒手弄鬆取出或鉗出，梁耀殷指出患者需要通過外科手術取出牙齒，牙醫首先會為患者局部麻醉，有需要時亦會全身麻醉，再把妨礙到牙齒的骨頭拿掉取出牙齒，待傷口縮小後，牙醫才會將傷口縫合。更多護理智慧齒的注意事項和採取手術剥牙的考慮，密切留意4月19日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜