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【本地遊】消息：政府讓步參加團友只需要用安心出行　導遊毋須強制接種疫苗

社會 13:30 2021/04/14

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據了解，政府再與旅遊業界代表會面，商議復辦本地遊旅行團的條件及安排。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，旅遊業界均希望盡快復辦本地遊，港府早前向旅遊業界提出復辦條件，包括要求導遊團友在出發前先接種疫苗或檢測。消息指，政府「讓步」，不再堅持有關安排，團友在出發前毋須打針或做檢測，但登車或到訪景點時必須掃描「安心出行」應用程式；而導遊及旅遊巴司機等工作人員，亦毋須強制接種疫苗，可於打針及做檢測中「二揀一」。

本地遊自去年12月初暫停，至今逾4個月，據悉，旅遊業界代表本周初與旅遊事務署官員會面，繼續商議復辦本地遊旅行團的條件及安排。據了解，當局最新未必會要求參加本地團的團友在出發前要完成接種疫苗或病毒檢測，但團友須使用「安心出行」上落旅遊巴，到訪景點時亦會建議他們掃描入場。

據了解，本地遊旅行團工作人員，例如：導遊﹑旅遊巴司機等，如已接種兩劑疫苗及相隔14日產生抗體，便毋須事前先做檢測已可帶團；若沒有打針或只完成了一劑疫苗接種，工作人員則需要在帶團前72小時內做病毒檢測，並持有陰性證明，方能帶團。

據悉，會上列席的政府及旅遊業代表認為有關安排可以接受，業界亦相信在旅遊巴增設「安心出行」二維碼問題及操作不大，但當局仍未就復辦本地遊落實具體時間，業界希望最快可於5月恢復出團。

據悉，商務及經濟發展局早前與旅遊業界會面時，曾提出3個重開條件，包括導遊﹑旅遊巴司機﹑團友均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試，惟遭業界反對，認為不可能。

TOPick正向旅遊事務署查詢有關復辦本地遊，以及郵輪公海遊的最新安排，正待對方回覆。

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記者：陳曉瑩

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