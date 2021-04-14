【尋母記】父母離異自6歲分開杳無音訊　港男尋失散30年媽媽結局令人感慨

▲ 37歲的劉志輝近日於網上尋找失散30年的母親。

母子血脈相連，即使分開了也盼望有重聚的一天。37歲的劉志輝近日於網上尋找失散多年的母親，他對媽媽的認識不多，只記得6歲那年一別就是逾30年。他單憑對媽媽僅餘的一點線索，希望靠著網民的力量帶來好消息，在有生之年得以與母親相見。

6歲一別就是逾30年

上周六（10日）劉志輝（Isaac）開設facebook專頁「找尋親生媽媽」，寫道「我的名字叫劉志輝，今年37歲。我的親生媽媽名字是伍玉霞，今年應該大概59歲。」在Isaac 6歲時父母婚姻出現問題，他自此與媽媽分開，而他能提供的資訊不多——小時候住在荃灣綠楊新邨，他就讀綠楊幼稚園，媽媽約20年前應居於屯門大興邨或蝴蝶邨。

Isaac接受TOPick訪問時表示，早於7年前已萌生尋母的想法，可是一直「唔敢搵」，多少害怕知道真相。他曾經問過父親關於媽媽的一切，可是爸爸只說當年媽媽忘記為他申請一間好小學，導致二人離婚，但他不相信這是父母離婚的理由，或許只是導火線而已。既然爸爸不願多提，他只好將疑問放在心中。直至早前有朋友靠facebook，在三日內尋回失散多年的媽媽，鼓勵Isaac照辦煮碗一試，他才鼓起勇氣踏出尋母的一步。他坦言︰

若找不到媽媽，我內心好似有個空洞，永遠無法填補。

▲ 劉志輝坦言，「若找不到媽媽，我內心好似有個空洞。」（受訪者提供照片）

由契爸契媽湊大

在荃灣長大的Isaac多年來與契爸契媽一起生活，從他們的口中得知，當年媽媽患上精神病，不時進出精神病院，也不懂照顧他，只能將他交給爺爺嫲嫲照顧。經營生果店的爺爺嫲嫲有時只顧打麻雀，他長大後聽街坊說︰

他們將我放在紙皮箱裡，我無著衫只穿尿片，有時尿片也沒有……當時我只是28日大。

契爸契媽是爺爺嫲嫲的街坊，也在附近開店，幫人維修電器。契媽育有三名子女，不忍Isaac無人照顧，從幼稚園起一直無償湊大他，小時候他只在假期才回家，坦言「在契媽家有家庭溫暖」，中四後更與契媽一家同住至今。

與母親的僅有記憶

Isaac憶述6歲時一次回家，媽媽坐在客廳的一幕，自此就再沒見過她。他對媽媽的印象不深，只知「媽媽經常去契媽家探我，我感受到她好錫我。」因為沒人提醒媽媽食藥，她不時病發，Isaac猶記得一次深刻的經歷︰

有一次媽媽帶我出街，她說要買點東西，叫我在荃灣地鐵站等她。我等了很久也不見她，於是獨自回家，打開門的正是媽媽。

媽媽的眼神空洞，令年紀小小的他感到很害怕，長大後才知道，媽媽當時應是病發。與母親分開的約30年來，Isaac曾埋怨媽媽不曾找過他，又經常撫心自問「係咪我唔夠好，媽媽先唔要我」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

童年過得不快樂，令Isaac缺乏自信，眼見同學有家人接送上學，他只是孤身一人，有時爺爺嫲嫲說來接他放學，他一直等不到人，原來他們忘記了。那時爸爸忙於建築公司生意，回家總是問他「做完功課未」。不過，他沒責怪爺爺嫲嫲和爸爸，心裡知道他們其實很疼錫自己，加上長大後經歷了種種，也明白大人各有各難處。

好心人傳來媽媽消息

Isaac的尋母故事感動了不少人轉發，也收到不少消息及鼓勵的訊息。翌日有人傳來訊息，仔細地說出在將軍澳墳場有一個跟他母親同姓名的靈位，年齡亦相符，並表示對方於2002年離世，生前住在屯門大興邨，還說得出靈位的確實位置。

我見到訊息不自覺打冷顫，其實好難過，覺得很可能就是媽媽。

他一時之間難以接受，沉澱過後在昨日（13日）早上親身去將軍澳墳場求證，結果認為「99.9%是媽媽」。除了姓名與出生年月一致外，遺照看來與母親的輪廓相似，只是稍為發胖而言，而且他知道媽媽再婚了，靈位寫上「黎門伍氏玉霞」。想不到與母親「再見」之時竟是如斯境地，他感慨︰

媽媽在2000年曾找我爸爸辦妥離婚證明，原來她就在我18歲生日前5天過身。

靈位看來有點髒，似乎很久沒有人打理，Isaac拜祭了「媽媽」，把靈位擦乾淨。他現在欲找出父母當年的結婚證書，當中有媽媽的身份證號碼，可向生死註冊處查冊，最後確定是否就是其母。

藉經歷鼓勵別人尋親

Isaac只知道媽媽在18歲的花樣年華生下他，她中學畢業，在當時來說學歷不差，而且樣子清秀，從他上載媽媽昔日的舊照片亦能看出幾分。他希望有機會認識媽媽的親人、朋友，甚至第二任丈夫，藉此了解媽媽多一點。

直至此刻，他仍覺得心裡懸空了一塊，若早一點尋母，事情又是否不一樣，但他明白人總有一死，至少他找出真相。經歷嫲嫲和契媽離世到尋母後，Isaac更珍惜與爸爸及契爸的相處時間，現為理財策劃師的他打算與至今獨身的爸爸同住，照顧他終老。

Isaac的尋母故事影響了不少人，他也盼望大家珍惜眼當下，放下成見︰

有人留言，見到你搵媽媽，我都想搵……希望我的經歷鼓勵到其他人行動，想尋親就去吧。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：駱秀玲