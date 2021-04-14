【魚膽中毒】50歲男子信魚膽有明目作用 生吞鯇魚膽致肝腎嚴重受損　

▲ 一名男子生吞鯇魚膽，導致肝腎功能嚴重受損。

亂試偏方，隨時危及性命。浙江寧波一名50歲男子因為眼睛不適，相信魚膽有明目作用，生吞鯇魚膽，惟事後腹痛、噁心等症狀，求醫後證實肝腎功能嚴重受損。本港食安中心指，鯇魚的魚膽含有毒物質，而且不會在烹煮過程中消除。

綜合內媒報道，該名男子因雙眼持續不適，感到視野有些模糊，遂嘗試民間偏方。購買鯇魚後，他取出魚膽，然後飲水生吞。惟1小時後，他開始出現腹痛、噁心、拉肚子症狀，愈來愈不舒服，被家人送往醫院。

醫生檢查後發現，該男子肝腎嚴重受損，肝腎功能指數比一般人高幾十倍。惟魚膽中毒並無任何特效解毒藥，需立即進行血液淨化治療。住院治療半個月後，該男子終脫離生命危險，病情穩定，可出院回家。

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生吞或熟食魚膽均有毒性

註冊中醫師李翠珊早前接受TOPick訪問時表示，根據《證治準繩》記載，魚膽的確有清熱解毒、清肝明目、止痛的功效，但魚膽內的膽汁毒素、氫氰酸不會被酒精破壞，也不會在加熱過程中被破壞，所以無論生吞還是熟食魚膽均有毒性，毒性比同劑量的砒霜還大，因此魚膽只能與其他藥材混合後作外用，絕不能內服。

她續指，魚膽中的生物毒素成分比較複雜，進食後可致過敏，造成器官出血、水腫、發炎，嚴重起來會導致肝、腎、胃、腸等多個內臟器官損壞、衰竭。一旦魚膽中毒，患者在2至14個小時內會出現噁心嘔吐、腹痛、肚瀉等症狀，約3天後再會出現肝臟腫大及疼痛、皮膚發黃、血尿、頭暈、出血、溶血等情況。

食安中心：勿進食鯉科魚類魚膽

本港亦曾出現因進食燉鯇魚膽，導致急性肝腎衰竭而入院的個案。食安中心相信，這是由與鯉醇相關的化學物引致的急性中毒。這些化學物不會透過烹煮過程消除，可影響肝臟、腎臟和心血管系統，有些個案更會損害中樞神經系統，過往曾出現死亡案例。

食安中心指出，鯉科魚類的魚膽含有毒物質，呼籲市民切勿進食。涉及的魚類包括：鯇魚（草魚）、鯉魚、鯪魚、青魚、鯽魚、鰱魚（白鰱）、大頭（花鰱/鱅魚）。

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責任編輯：羅嘉欣