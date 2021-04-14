【燒賣王子】吳業坤接受隔離開直播　坤哥連吃30粒燒賣：搞到牙骹軟晒

▲ 吳業坤發現一次過食30粒燒賣非想像般容易。

不少粉絲也知道歌手吳業坤為「燒賣控」，剛完成5個月的日本工作假期的他，近日正於酒店進行隔離檢疫，有完成隔離的人士知道坤哥喜愛食燒賣，送上30粒燒賣給他以作打氣。

原來坤哥早已追蹤「香港燒賣關注組」的專頁，更獲群組會員邀請作會歌，坤哥接受TOPick訪問表示，可以認真考慮這構思。

此事緣起因為吳業坤在昨日（4月13日）於個人facebook發帖，相片中有兩大盒燒賣，原來是完成隔離的人士送贈給坤哥，他寫道：

樓下隔離完離開左（咗）位院友

唔知係咪知我愛燒賣同減緊肥

買左30粒比（畀）我

暫時我食剩九粒

--------最新消息----------

用左五十三分鐘食完

抖抖要跑步番一個鐘

救命

▲ 吳業坤直播食燒賣。

【佛系坤哥】吳業坤往日本體驗工作假期 坤哥兩個月零工作：覺得自己好廢！

連啃30粒燒賣不容易

另外，坤哥更直播食燒賣的情況，只見他吃得很滋味更不停抹嘴。坤哥更回覆網民的留言時，笑指吃了足足一個鐘，他說：「搞到我軟晒個牙骹。」

而「香港燒賣閞注組」亦轉載坤哥這帖文，更邀坤哥創作會歌，當中寫道：「無介紹錯你啦喂，隔離期間作首會歌嚟呀不如。」

吳業坤接受TOPick訪問，對於一口氣連啃30粒燒賣的感受謂，起初以為好簡單：「那位朋友真的跟燒賣關注組的介紹去買，那是土瓜灣的名物，一蚊一粒，他不知道是那麼大粒，比平時的燒賣大兩倍，結果買了30粒給我，他一番好意呢。」

▲ 有完成隔離的人士為坤哥送上燒賣。

自小喜歡食燒賣

坤哥續說那位隔離人士透過社交網知道跟他於同一酒店隔離，之後二人開始不時交流傾談：「大家產生了少少的友誼，幾有趣，他亦遵守承諾請我食燒賣。」

吳業坤又謂，自細已喜愛食燒賣，當中最愛吃酒樓豬肉燒賣，惟長大後已很少與父母去飲茶：「我好喜歡去金魚街，那裡有幾檔小食店都好正，自己對燒賣及街頭小吃素有研究，我亦一早like了『香港燒賣關注組』，在日本見到它們的post，都會很掛念燒賣等小吃。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【日本工作假期】坤哥用18日京都行至東京 吳業坤感悟人生︰累了也堅持捱下去

坤哥更分享了一個跟燒賣的奇遇，話說某次搭升降機遇到一位估計是「ABC」的女途人，她見到坤哥後即問：「我認得你呀，我不知你個名，但知你喜愛吃燒賣嗰個！」

至於會否為燒賣關注組群組作會歌，坤哥表示會認真考慮，視乎自己有沒有靈感。

▲ 吳業坤成功挑戰東海道53次。

往日本體驗生活

吳業坤早前趁10歲前去日本working holiday，他留在當地5個月體驗生活，回港前他更成功挑戰「東海道53次」，由京都行去東京，返港後他於酒店接受21日檢疫隔離。

坤哥曾於fb發文示，今次的長假為人生中最後一個「暑假」寫道：「工作假期點解唔可以選擇重點放喺『假期』呢？如果無去到嘅話，呢世都唔會再有機會，我唔敢講人生有無精彩到，但可以肯定既（嘅）係人生有豐富到，同有曬黑到，隔離埋就錄音了！」

同場加映：何遠東專訪