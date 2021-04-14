【尋人記】實習老師36年後成小學校長　不再敦促抄寫功課追求愉快學習

▲ 無綫節目《尋人記》訪問了36年前的實習老師，如今已成小學校長。

作育英才是很多老師入行的初衷，隨著社會氣候轉變，教學熱誠會否被磨蝕？由方東昇主持的TVB節目《尋人記》在昨晚（13日）播出一集尋回1985年3名實習老師，其中梁潤蓮老師如今已成為小學校長，她感慨自己曾經思想傳統，受當年的校長啟發後，不再要求學生只靠抄寫學習。

在1985年節目《香港新一代》中，採訪了葛量洪教育學院的實習老師分享會，當中一名女生提到，在學院內學識了要多用新方法教學，但學生們很不習慣，太過被動，主動學習動機不強，面對這些學生時反而會感到不知所措。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

為教師提供專業培訓的葛量洪教育學院，早於1994年結束營運，方東昇聯絡到「葛師」校友會的負責人，借助校友網絡認人，幾日後就收到畢業生回覆，該名女生是梁潤蓮同學，在天水圍一間小學教中文。

原來梁老師如今已成為梁校長，正帶領伊利沙伯中學舊生會小學分校。梁校長對於被「尋獲」感到驚喜，並表示當年的特輯改變了她的命運，在應徵教職時，一位校長看過特輯片段後對她大為欣賞，就聘用她做老師。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不再要求學生只抄寫學習

梁校長透露早於1994年，她已曾接受TVB《星期二檔案》訪問，當時她在節目中表示，當年應徵時校長說過一句話，改變了她的教學方針。

他希望這是一間沒有眼淚的學校。

她一直認為，學好中文就要多抄寫才易入腦，所以她要求學生每次寫20個詞語。不過，校長認為寫13個詞語便足夠，當中3個還要任學生自由選擇。當大家以為學生會挑選最容易的字，事實卻相反，學生偏偏挑選最難的。

一方面可刺激他們的學習興趣，另一方面，就算他們選最容易的生字，只要他們抄寫時開心，這幾個生字都會入腦。

梁校長回望當年幼嫩的她，原來曾經崇尚傳統教法，以為多做、重複練習就是對學生好，幸被當時的校長說服自己改變。如今換成她做校長，輪到她去說服老師轉變。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

梁校長︰現今小朋友很寂寞

社會愈來愈多聲音提倡要減少功課量，讓學生愉快學習。梁校長介紹學校時稱，校內有多媒體設備，小學生已懂得拍攝及剪接；她又鼓勵家長學生多參與課外活動，因學生在課外活動所學到的，隨時比一般課堂多。

雖然新一代的生活條件和學習環境改善，但未必更快樂，梁校長發現愈來愈多學生有情緒問題。「現在多了小朋友感到寂寞，大人很忙碌，希望給予小朋友最好，但他們忘了，其實小朋友最需要大人的關心，有時小朋友只需天南地北談些無聊事。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

當年同學成副校長 慨嘆家長多投訴

校友群組又協助節目尋回兩位「葛師」男舊生，其中一位名叫李炳輝的舊生曾指出，自己要教英文專用名詞，但有時中文解釋也不會，例如Factorization，想了很久才知道叫「因式分解法」，如今成了中學視藝科老師的他，至今仍叫錯為「因子分析法」。

另一舊生陳志成已成為小學副校長，他感言以前家長對老師好客氣，基本上不會對老師說不，但現今家長總在很多事情上，覺得學校做得不好，動輒就投訴，有時只是雞毛蒜皮的小事，遇上「怪獸家長」更難處理。

他們只顧自己和子女，不會理會其他，總之學校要遷就。

陳副校自言曾想過辭職，但當想起入行初衷時，就是這份毋忘初心的感覺，讓自己努力重來，因看見學生的轉變與成長，那份滿足感抵銷了辛苦的心。

李炳輝老師形容，教育不是即食麵，是老火湯要慢慢熬，「愈熬先會愈正」。方東昇爆出金句︰「只要堅持，眼淚都可以熬成湯。」如果去到欲哭無淚，梁校長相信就會停止教學了。

【同場加映】放下45年教鞭到英國退休 前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲