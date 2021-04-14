【高齡懷孕】常吃沙律菜喝凍飲體質虛寒難受孕　42歲女子接受中醫治療3招成功懷孕【附食療】

▲ 一名女子常吃沙律菜和喝凍飲導致體質虛寒難受孕，接受中醫治療後成功懷胎。

常吃沙律菜、性質偏寒的瓜菜易致體質虛寒，甚至減低受孕機會。註冊中醫師周家敏日前在其facebook專頁分享一宗病例，一名42歲的女士常吃沙律菜，導致體質虛寒、脾腎虛弱，正值卵巢衰退時期，減低受孕機會。接受中醫治療，透過中藥和艾灸調理身體，並改變飲食習慣後，該名女士近日成功懷胎。

周醫師表示，有很多因素可致不孕，包括：卵巢早衰、輸卵管不通、囊腫、排卵障礙、多囊卵巢綜合症等。她指出，卵巢衰退未必導致不孕，不過該名女士年過40，高齡懷孕本身有一定難度。再者，已茹素10年的她常吃沙律菜，雖然月經規律、經量和經色正常，但其飲食習慣令她體質虛寒、脈象非常弱，並出現腰痠、夜尿多、大便不成形症狀，屬於典型的脾腎兩虛證。

▲ 接受中醫治療前，該名女士卵子儲存量很少，AMH值只有2.36pmol/L。（相片由受訪者提供）

體質虛寒脾腎虛弱致不孕

周醫師接受TOPick訪問時表示，該名女士自有生育計劃後，嘗試了1年多也未能懷孕。未滿40歲的女性若卵巢功能異常衰退，卵子儲存量過低，可能會出現月經不規律、經量少等症狀。不過，該名年過40的女士卵巢功能正常衰退，正常AMH（抗穆氏管荷爾蒙）數值為22pmol/L，但她只有2.36pmol/L，意即卵子儲存量，接近更年期的數值。

醫師指出，體質虛寒、脾腎虛弱是該女士不孕的主因，令受精卵難以成功著床。脾是氣血化生之源，懷孕須有足夠氣血， 胎兒才得以生長。由於腎主生殖，女性腎虛的話，也會導致子宮功能變差。

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改善及治療方法

周醫師向TOPick表示，該名女士經常吃沙律菜、偏寒的瓜菜，並喝凍飲，令陽氣受損，體質更為虛寒；而且削弱其脾胃功能，令消化能力變弱、大便不成形，亦因腎虛會導致夜尿多。

接受中醫治療那6星期，她需調整飲食習慣，加上一直以平常心面對，使肝氣暢達、子宫氣血更暢通，自然更易受孕。患者從以下三方面著手，虛寒情況明顯改善：

1. 改變飲食習慣

勿吃未經煮熟或冰冷的蔬菜，例如沙律菜。

避免較寒涼的瓜菜，例如苦瓜、冬瓜、白菜、西生菜。

茹素時，多加生薑，以中和蔬菜的寒性。

2. 服用温補的中藥：針對虛寒體質，服用補脾益腎的中藥，例如菟絲子、巴戟天、杜仲等。

3. 做艾灸暖宫：每天做艾灸温經散寒，持續1個多月。艾灸適合體質虛寒人士。

保養卵巢的食療

周醫師推介「桑椹杞子烏雞湯」給有需要的女性，有助保養卵巢、子宮：

作用：健脾、滋陰補腎

材料：核桃仁15克、蓮子15g克、枸杞子15克、桑椹10克、烏雞半隻

做法：將材料洗淨，注入適量水，用中火煲1小時即可

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記者：黃泳欣