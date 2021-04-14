【搶劫判監】內地夫婦攜人民幣來港兌換遭搶去37萬　接應司機認罪囚64個月

▲ 涉案負責開車接應劫匪的司機於高等法院承認1項搶劫罪。（資料圖片））

內地夫婦前年帶同200萬元人民幣（折約236萬港元）來港兌換以賺取差價，期間遭3名持刀劫匪搶去其中37萬元人民幣，雙方糾纏期間，丈夫更遭劫匪斬至斷指，涉案負責開車接應劫匪的司機今（14日）於高等法院承認1項搶劫罪，被判囚5年4個月。

涉案被告丁志豪（31歲），承認1項搶劫罪，案情指，涉案受害人夫婦居於深圳，兩夫婦不時會從內地攜帶人民幣來港，前往找換店兌換不同貨幣，以賺取當中差價。

2019年4月2日案發當天，兩夫婦將200萬元人民幣分別載於背包和旅行袋內，由內地帶到上水一間找換店兌換。

期間3名持刀男子接近丈夫，其中1人以刀指向丈夫的頸部，而另外兩人則以刀指向丈夫，3人以廣東話向丈夫說出了一些說話，但丈夫不明白，因此未有回應。3人其後分別搶去丈夫身上的背包和手上的旅行袋，丈夫與劫匪糾纏時，旅行袋跌在地上，丈夫最終成功取回旅行袋，糾纏期間遭劫匪斬傷。

3名劫匪成功搶去背包後，登上由涉案被告駕駛的車輛離去，而背包內藏其37萬元人民幣（折約44萬元港幣）以及1部iPhone 8。夫婦兩人均受傷送院，而涉案財物亦無從起回。

警方其後透過車牌號碼拘捕被告，被告於警誡下稱只是負責駕駛，對其他事並不知情。涉案丈夫其後被送院，他身上有多處刀傷，其中右手食指及中指被斬斷，但在案發現場只有中指被起回，丈夫最終要求返回內地處理斷指的接駁手術。

辯方今求情時指，案發時被告的兒子剛出生，出於財困之下，他以5,000元受聘負責開車接載本案3名劫匪，他於車上並沒有發現3人持刀，他是直至目擊劫匪與事主糾纏期間，才意識到事件嚴重性，他現時已知錯，並希望向事主致以最深歉意。

法官判刑時指，本案涉及長時間的肢體暴力，引致兩名事主受傷，男事主的傷勢相當嚴重，而且被告與其他人夥同犯案，即使被告並非負責持刀，但基於夥同犯案的原則，他亦需承擔同等罪責，法官因此判以被告入獄5年4個月。

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記者：楊詠渝