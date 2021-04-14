立法會首讀及二讀修改選舉制度條例草案

▲ 立法會今首讀及二讀修訂選舉制度條例草案。（林宇翔攝）

立法會今（14日）加開會議，首讀及二讀修訂選舉制度修例草案。政制及內地事務局局長曾國衞認為，修改選舉制度後，特區政府的管治效能將會大大提升，令行政與立法機關重新互相制衡及配合，政府及社會各界能夠集中精力發展經濟及民生，解決多年來的深層次矛盾，達至長治久安。

曾國衞指，這次完善選舉制度的核心內容，是重新構建選舉委員會，並賦予其新的職能，選委會中新增的第五界別，能強化國家利益的代表，有利選委會從國家和香港的角度考慮問題，作出符合兩者利益的選舉；優化和調整界別分組，能反映香港政治經濟社會的情況變化，增加代表基層界別的聲音，體現擴大均衡參與，發展優質民主的原則。他認為，選委會產生較大比例的立法會議員，符合香港整體利益考量，選委會參與提名，亦有助強化候選人代表性及認受性。



他又指，過去幾年一國兩制受嚴重衝擊，2019年反修例風波以來的社會動亂期間，有人鼓吹港獨、抗拒中央管治，亦有「反中亂港」分子通過選舉進入體制，不惜策劃奪取立法會主導權，甚至想奪取政權，突顯選舉制度有明顯漏洞及缺陷，強調中央依照《憲法》及《基本法》決定完善本港的選舉制度，決定是「有理有據、出師有名、擲地有聲」。

曾國衞續指，中央出手從國家層面完善香港的選舉制度，讓香港特區可重回正軌，撥亂反正，由亂轉治，為愛國者治港提供緊實的制度保障，使一國兩制行穩致遠，維護國家安全和香港的繁榮穩定。

立法會內務委員會早前已成立小組委員會，討論修改選舉制度，即轉為法案委員會，在星期六召開首次會議，期望立法會下月底前通過草案。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖