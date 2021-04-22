【備戰新學期】新學期首次測考 英文重點練習工作紙免費下載

工作紙能助小朋友溫故知新，熟讀考試內容，同時更能培養小朋友自主學習的習慣！TOPick準備了小一至小六的英文科重點性練習，讓子女輕鬆緊記考試測驗中每個重點，輕鬆奪得高分成績！

小一英文練習重點練習代名詞及Verb to be的運用

按此下載練習

按此下載答案

小二英文練習重點訓練子女對動詞變化的技巧

按此下載練習

按此下載答案

小三英文練習重點加強學生運用六何法及連接詞的能力，並透過句子練習培養學生的造句能力

按此下載練習

按此下載答案

小四英文練習透過重組句子練習重點培訓小朋友對詞態和頻率副詞的認識及其英文造句能力

按此下載練習

按此下載答案

小五英文練習透過填充練習重點培訓學生對詞態及時態的熟識度

按此下載練習

按此下載答案

小六英文練習透過句子運用及重組句子練習來重點訓練學生對動詞變化和反身代名詞的認識及造句能力

按此下載練習

按此下載答案

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

即看「補習名師拆解試題陷阱」影片：https://bit.ly/3u5pQWv

匯聚親子育兒專家及名校校長坐鎮，由子女身心健康、教養到考試升學，與爸媽同行《湊得輕鬆啲》節目: video.hket.com/srvv026-1

如有問題，歡迎查詢

電郵: (直接按->) topick.mktg@hket.com

Whatspp:(直接按->) Whatsapp 6052 8037