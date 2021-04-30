【備戰新學期】新學期首次測考 數學重點練習工作紙免費下載

工作紙能助小朋友溫故知新，熟讀考試內容，同時更能培養小朋友自主學習的習慣！TOPick準備了小一至小六的數學科重點性練習，讓子女輕鬆緊記考試測驗中每個重點，輕鬆奪得高分成績！

小一數學練習重點練習助小朋友掌握月曆正確閱讀方法

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小二數學練習重點助小朋友認識本港流通貨幣

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小三數學練習重點加強學生運用24小時報時制表示時間的能力

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小四數學練習透過重組句子練習助小朋友掌握分數加減應用

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小五數學練習透過填充練習重點助小朋友輕鬆學習小數加減運算

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小六數學練習透過重點練習來認識折扣及百分比運算

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