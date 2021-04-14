【屯馬綫】試營運最後階段　西鐵及屯馬線一期頭班車於5月2日延2小時　至7時半投入服務

▲ 港鐵於今(14日)公布，屯馬綫進入試營運最後階段，全長56公里，連接新界東西及東九龍，為全港最長鐵路。(陳國峰攝)

港鐵於今(14日)公布，屯馬綫進入試營運最後階段，全長56公里，連接新界東西及東九龍，為全港最長鐵路。

為配合最後測試，4至6月期間準備測試6至8個非行車時段夜晚作大型測試，以屯馬綫通車行車模式全綫來回行駛。列車系統及車站設施運作穩定，包括月台幕門運作等作全面檢視，達至部門審批要求。

港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，使用西鐵綫及屯馬綫一期路軌，測試在周六至周日或跨公眾假期進行。在5月1至5月2日凌晨，更會全面模擬列車運作，逾50部列車，27車站來回行駛，模擬車廠及停泊處出車，須佔用部份日間列車時間，西鐵及屯馬線一期於5月2日（星期日）早上，需要延遲頭班車服務時間，延遲2小時，早上7時半才開始投入服務。

港鐵車務營運總營黃琨暐表示，5月2日當日為減輕對乘客影響，會提供多條跨區接駁巴士線，如屯門站會有穿梭巴經屯赤公路到欣澳。港鐵同時提供3條接駁巴士線，覆蓋西鐵及屯馬線一期沿途各站。他指，接駁巴士載客量較低，車程亦較長，望乘客體諒。

他續指，因應當日安排，港鐵會為乘西鐵及屯馬線一期乘客提供特別票務安排，確保乘客轉乘時不會有額外開支，如有疑問，亦可向乘客中心職員尋求協助。港鐵亦會於5月2日前一周，於各站將有廣播及宣傳資料，提醒乘客5月2日的特別安排。

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責任編輯：洪芷晴

