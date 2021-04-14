【屯馬綫】試營運最後階段　西鐵及屯馬線一期頭班車5月2日延至7時半開

▲ 港鐵於今(14日)公布，屯馬綫進入試營運最後階段，全長56公里，連接新界東西及東九龍，為全港最長鐵路。(陳國峰攝)

港鐵屯馬綫目標第三季全綫通車，港鐵今（14日）宣布，4月至6月至少六個周末的午夜收車時間，將全綫試車模擬日常營運。其中5月2日，西鐵綫和屯馬綫一期的頭班車服務，要延遲兩小時開出，期間港鐵提供免費駁車，也設特別票務安排。

屯馬綫正處試車階段，今年2月中起，部分屯馬綫一期的載客列車，在啟德終站清客後，會駛入宋皇臺站至紅磡站試行。港鐵宣布，屯馬綫將進入最後試運階段，4月18日起，約6至8個周末/公眾假期的半夜收車時段，會全綫試車模擬日常營運。港鐵工程處總經理周蘇鴻稱，當晚安排列車從車廠或停放處出車，來回行駛屯馬綫全綫，逾50部列車參與演練，但無可避免會佔用部分日間行車時段。

其中5月2日，即勞動節翌日、也是周日，西鐵及屯馬綫一期的清晨列車服務受影響，頭班車延至早上約7時30分開出。受影響乘客可考慮使用其他公共交通工具，或選乘港鐵10條免費接駁巴士往市區各車站。周蘇鴻強調，全綫試車盼確保列車和設施運作暢順，並通過政府的試車要求和審批；今次試車和特別交通安排，亦獲得政府同意。

港鐵車務營運總管黃琨瑋稱，免費接駁巴士於當日清晨5時15分起提供服務，疏導乘客，部分接駁巴士綫駛經高速公路，毋須站站停，讓乘客直達市區。車費方面，港鐵會有特別安排，於受影響時段乘港鐵再轉駁車，或坐駁車再轉乘港鐵，即可免收鐵路車資。黃琨瑋希望乘客不會因為服務調整，要多付額外車費。

屯馬綫全長約56公里，涵蓋27個車站，通車後將成為全香港最長的鐵路綫，將開放宋皇臺站、土瓜灣站，以及駛經何文田站和紅磡站新建月台。

港鐵亦會於5月2日前一周，於各站將有廣播及宣傳資料，提醒乘客5月2日的特別安排。

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記者：吳卓峰、洪芷晴