【Staycation】港女5星級酒店Staycation　驚見廁紙袋疑有糞便痕跡

▲ 港女5星級酒店Staycation，驚見廁紙袋疑有糞便痕跡。

為解旅行癮，不少港人會到酒店Staycation，去得酒店放鬆，當然希望環境乾淨、企理。然而，近日有女網民入住本港一間5星酒店，退房時才發現廁紙袋上有疑似「糞便」痕跡，相當嘔心。

事主於Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發文分享不快經歷，指4月9至10日入住港島區一間酒店，慶祝周年紀念，認為以整體來說，價錢、食物、服務都合理。

未料，事主退房前去洗手間，打算開一卷新廁紙使用，竟摸到廁紙袋上有疑似糞便的物體，當時更「一手揸咗落去」。從相片可見，白色的廁紙袋被沾上啡黃色、疑似糞便的污跡。

事主在退房時與前台職員反映事件，但未知是否當時房客太多或太忙碌，對方聽後只是「吓」了一聲，再展示一個驚訝的表情，就沒有任何表示。

事主表示自己並非要求賠償，「只係同我講返句會注意返又或者會改善下都好呀」，但職員的反應令事主覺得酒店似乎不注重衛生，亦不覺得是個大問題。

事主其後向酒店發電郵要求回應，等了一整日仍未有回覆，但有致電她及其男朋友。當值經理聲稱退房時職員已通知清潔部同事，即日處理，「但唔清楚點解無回覆我，咁究竟係咪真係處理左就講個信字喇」。

英國實測揭酒店房12大高危位

英國消費者組織《Which？》曾派出秘密調查員到當地1間酒店，實測疫情下酒店的清潔度。調查員向毛巾和床單噴了Hazmat UV液體（常用於刑事調查訓練），及撒了模擬細菌粉末（用於NHS演示）在常見的觸摸區域，包括燈掣開關、門柄等。

兩種可洗的物質都是肉眼不可見，但在紫外線下會發出紅色的光。結果，當調查員重新入住該房時，在紫外燈下見到不少物品都呈現紅色，詳情請前往：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣