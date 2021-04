無數據顯示生物製劑或生物相似製劑類藥物會增加銀屑病患者感染新冠肺炎風險及嚴重性

新冠肺炎在香港爆發超過一年,疫情反覆。銀屑病患者以為自己會較易感染病毒或染病後會份外嚴重,自行延遲或取消覆診,減少外出。皮膚科專科醫生表示,一般的銀屑病患者,即使正採用生物製劑類藥物,無數據顯示感染新冠肺炎的風險及嚴重性比普通人高,患者毋須過份憂慮。

香港銀屑病友會主席黎慶坤表示:「不少銀屑病病友在疫情下,因為擔心治療會降低自身免疫力,增加感染新冠肺炎的風險而自行延遲用藥。為免增加染病的風險,他們亦會延遲或取消覆診,減少與其他人接觸。少外出,少曬太陽,病情穩定性轉差,甚至情緒也受影響。」

▲ 香港銀屑病友會主席黎慶坤提醒銀屑病病友在疫情期間都要按醫生指示繼續依時用藥及覆診。

皮膚科專科醫生盧景勳醫生表示:「英國皮膚學會均將傳統口服藥 -- 免疫系統抑制劑 -- 對免疫力的影響評為中度風險,而大部份生物製劑類藥物則只屬低風險¹,一般而言,銀屑病病人毋須過份擔心。任何人都有可能感染新冠肺炎。無論有沒有患有銀屑病,有高血壓、糖尿糖及心臟病的人士都有較高的感染風險。糖尿病患者及曾中風人士,新冠肺炎的嚴重性亦較高,與銀屑病無關。不過,建議銀屑病病人向其醫生諮詢,就個別情況作出評估及建議。」

▲ 皮膚科專科醫生盧景勳醫生表示,沒有數據顯示生物製劑或生物相似製劑類藥物會增加銀屑病患者感染新冠肺炎風險及嚴重性,患者毋須過份憂慮。

醫學文獻回顧發現,正接受全身性治療的銀屑病患者——包括生物製劑及生物相似製劑治療——新冠肺炎感染或嚴重程度並沒有增加²。另外,全球首個最大型的銀屑病患者新冠肺炎研究發現,超過九成曾感染新冠肺炎的銀屑病患者能完全康復。在確診的患者中,只有約兩成曾經住院。患者住院的風險因素與年紀大有關。接受非生物劑製或非生物相似製劑治療的銀屑病患者,較生物劑製或生物相似製劑治療的患者,住院風險較高³。

盧醫生續稱:「沒有數據顯示生物製劑或生物相似製劑類藥物會增加銀屑病患者感染新冠肺炎風險及嚴重性。不過,正使用口服免疫系統抑制劑的病人要格外小心。有高血壓、糖尿病或心血管疾病等共病的銀屑病患者感染的風險可能較一般人高。」

疫情新常態下,銀屑病病友生活小貼士:

• 要按醫生指示繼續依時用藥及覆診

• 銀屑病病情穩定,而且沒有共病,如高血壓、糖尿病或心臟病等患者,建議向其醫生諮詢接種新冠肺炎疫苗安排

• 戴口罩

• 勤洗手

• 使用酒精搓手液後塗潤手霜

• 少食油炸及加工食物,保持腸道健康,提升免疫力

• 充足休息

• 放鬆心情,避免過份憂慮

