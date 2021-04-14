【公屋裝修】新公屋單位多處設晶片　房署為防租戶拆走或自行更換

▲ 新公屋單位3處位置設晶片，以防租戶拆走或自行更換。

不少公屋戶為了治安問題會擅自改動住宅大門或鐵閘，不過新公屋單位的大門、鐵閘等都已經安裝上晶片了！公屋聯會日前於社交平台指，新公屋單位中的大門、大門鐵閘，以及廚房木門等裝有晶片，目的是以防租戶拆走、或自行更換設施。公屋聯會總幹事招國偉解釋指，由於上述設施為甲類設施，涉及結構安全，住戶不可以自行更換或改動。就有關設計，TOPick已向房署查詢，暫未有回覆。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

公屋聯會總幹事招國偉前日（12日）到深水埗海達邨二期參觀入伙安排時，期間詢問房署人員有關安裝晶片的安排，署方指新屋單位中，包括大門、大門鐵閘，以及廚房木門等都已放入晶片，目的是為了防止租戶拆走、或自行更換設施。

從相片中看到，大門的右上方及廚房木門的左上方放入了晶片，而大門鐵閘的頂部則裝上了晶片。他表示，以上設施如被拆除棄置，房署人員便可用儀器讀取到所屬的單位資料，要求租戶作出糾正。

被問到為何只有3處地方裝有晶片，招國偉在接受TOPick訪問時解釋，由於上述設施為甲類設施，屬耐火結構，涉及結構安全，住戶不可以自行更換或改動；而洗手間及房門則不包括在內，住戶可以就住宅空間安裝其他門。他續指，公屋戶原本已不可以自行更換大門或鐵閘，如有任何損壞，須向屋邨管理處提出申請，當局會派人維修。至於擅自更換或改動大門或鐵閘的住戶會否因而被趕走，他相信只要將大門還原就可以。

據房屋署資料，署方將公屋單位內提供的各種固定裝置分為甲、乙、丙三類，分別代表「不准許改動」、「須事前以書面方式向房屋署提出改動申請」及「無須事前向房屋署提出改動申請」，當中大門及廚房門、門框等都被列為甲類，即不准改動。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩