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【欺詐劇團】蔣家旻+張秀文新劇鬥性感　敖嘉年回巢TVB演出機會不斷

娛樂 15:43 2021/04/14

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蔣家旻、張秀文、林秀怡合演《欺詐劇團》。

鄭丹瑞、敖嘉年、蔣家旻、張秀文、林秀怡等昨晚（4月13）現身TVB將軍澳電視城為新劇《欺詐劇團》宣傳，蔣家旻與張秀文劇透二人扮AV女優行騙，在劇中有非常性感的演出。

蔣家旻稱，她扮一個名叫「波多野莎莎」的AV女優，更要穿肚兜及被捆綁拍影碟封面，更謙虛笑言身材不及張秀文。

一眾《欺詐劇團》演員。

至於回巢TVB後已連續參演了《伙記辦大事》、《欺詐劇團》的敖嘉年表示感到開心：「我在這處長大，再返回來沒太大變化，是有些攝影機不同了。」

他並透露年尾會再為TVB拍劇，在此之前會先參演一套電影。

撰文 : TOPick柴犬出動

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