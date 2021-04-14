【欺詐劇團】蔣家旻+張秀文新劇鬥性感 敖嘉年回巢TVB演出機會不斷 娛樂 15:43 2021/04/14 分享： 熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 蔣家旻、張秀文、林秀怡合演《欺詐劇團》。 鄭丹瑞、敖嘉年、蔣家旻、張秀文、林秀怡等昨晚（4月13）現身TVB將軍澳電視城為新劇《欺詐劇團》宣傳，蔣家旻與張秀文劇透二人扮AV女優行騙，在劇中有非常性感的演出。 蔣家旻稱，她扮一個名叫「波多野莎莎」的AV女優，更要穿肚兜及被捆綁拍影碟封面，更謙虛笑言身材不及張秀文。 ▲ 一眾《欺詐劇團》演員。 至於回巢TVB後已連續參演了《伙記辦大事》、《欺詐劇團》的敖嘉年表示感到開心：「我在這處長大，再返回來沒太大變化，是有些攝影機不同了。」 他並透露年尾會再為TVB拍劇，在此之前會先參演一套電影。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 18:34 2020/08/21 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 【反黑路人甲】水姐慘被細倫活埋 超專業蔣家旻零抱怨：值得回味嘅記錄【有片】 10:43 2020/09/12 【反黑路人甲】水姐慘被細倫活埋 超專業蔣家旻零抱怨：值得回味嘅記錄【有片】 【愛美麗狂想曲】菊梓喬初戀錯愛渣男慘被蹂躪 Hana出身破碎家庭仍相信愛情 13:41 2021/04/03 【愛美麗狂想曲】菊梓喬初戀錯愛渣男慘被蹂躪 Hana出身破碎家庭仍相信愛情 兩性關係 電視劇 伙記辦大事 TVB 張秀文 蔣家旻 敖嘉年