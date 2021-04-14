【虐兒案件】37歲母向兒子及女兒淋熱水認罪候判　曾因威脅丈夫直播淋熱水過程

▲ 37歲母親向兒子及女兒淋熱水。

37歲主婦疑不滿7歲兒子吃飯太慢而向他淋熱水，兒子推開水杯時被熱水濺到面部。主婦另與丈夫通電話及就財政問題爭吵時，直播向10歲女兒頭部淋熱水以威脅丈夫，以及再次向兒子背部潑熱水，導致兩人頭皮燙傷及皮膚達二級燒傷，鄰居聽到哭鬧聲報警揭發事件。涉案主婦今（14日）於區域法院承認有意圖導致他人身體受嚴重傷害等3罪，押後至4月28日判刑，等候精神及心理等報告，被告還押候判。

被告37歲，報稱家庭主婦，被控1項普通襲擊罪、1項有意圖導致他人身體受嚴重傷害及1項企圖有意圖導致他人身體受嚴重傷害。

控罪指她於2020年2月10日，在沙田某單位普通襲擊男童X，以及於同月12日非法及惡意對男童X加以嚴重傷害、企圖非法及惡意對女童Y加以嚴重傷害。X及Y為被告子女，案發時分別7歲及10歲。

控方指2名事主現由親友照顧，辯方則指被告已與丈夫分居，但亦替被告撰寫求情信，今天亦有到庭旁聽。

法官得悉事主父親不願讓警方替子女就傷勢拍照，遂解釋考慮判刑時要考慮他們傷勢的近況，事主父親最終同意。

法官將案件押後至4月28日判刑，以索取被告的精神及心理報告，受害者創傷報告以及新近醫療報告，被告還押候判。

案情指，2020年2月10日被告在家中疑不滿兒子X吃飯太慢，要求丈夫打X，否則會以熱水燙X，被告丈夫遂以玩具打X一下。惟被告則從電熱水壺倒出一杯約80度熱水。被告丈夫嘗試阻止被告淋水，X則不斷將水杯推開，但期間X遭熱水濺到面部及額頭。被告丈夫帶X到廁所沖凍水紓緩，被告則在廁所外面嘲笑X「依家屋企有個鍾無艷」，X聽到後感到不開心。

兩天後，被告與丈夫通電話時就財政問題爭執，被告質疑丈夫說謊，隨即在電熱水壺倒出熱水，X及Y聽到倒水的聲音，嚇得走入睡房，並以椅子擋住門口，兩人躲在椅子下面，以被子及咕𠱸遮蓋自己。

被告推開門入房，並打開電話錄像通話，直播向Y頭部淋熱水以威脅丈夫，問丈夫是否仍然會給予同一答覆，Y以咕𠱸阻擋，但頭皮被熱水滴中，X肩膀亦被濺中，X及Y覺得痛及驚慌。 被告再盛出熱水並打算倒向X，X反抗，但被告追著X，最終被告潑中X背部，X感痛楚及大哭。

鄰居當日聽到X及Y在單位內求救及大哭的聲音後報警，警員到達被告住所後發現X背部及Y頭部有傷，兩人不斷哭泣及顫抖，被告被捕。

經檢查後，X全身有6%皮層燒傷，背部被燙傷範圍達20乘20厘米，屬二級燒傷。Y頭皮則有3乘1厘米的燙傷，有紅印及觸痛。

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記者：林欣樂