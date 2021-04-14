【ERROR成員】193硬闖TVB電視城影片翻熱　唱跳《前傳》踩場：我係歌星【有片】

▲ 大膽193踩場TVB影片被翻炒，唱跳《造星》主題曲硬闖電視城被保安攔截。

ERROR成員193（郭嘉駿）日前公開反駁TVB高層曾志偉的言論後，外間反應兩極，有人認為193敢言，但亦有人覺得他有欠禮貌。而293獲經理人花姐（黃慧君）補鑊護航，指郭嘉駿一向心直口快，希望大家諒解。

不過193由此受網民關注，近日更被翻出193過去不少大膽行為，比如他曾意圖硬闖TVB電視城的影片再度被炒熱，證明193的「瘋癲」非一日練成。

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▲ 193被網民尊稱「三爺」。（instagram圖片）

193大膽直率

兩台大戰的戰況近日相當激列，日前TVB高層曾志偉公開直指ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手，更指對方只得4點收視、節目題材比較偏門，ViuTV應與J2作比較才較合適。

代表ViuTV的ERROR成員193接受媒體訪問隔空回應曾志偉，反問甚麼是J2，又諷刺對方有節目喚《後生仔傾吓偈》，但有主持卻40多歲。其串爆的霸氣回應獲網民大力讚好，欣賞他的大膽直率行徑。

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▲ 其實193由出道至今都非常趣怪。（instagram圖片）

直闖TVB電視城

其實早於兩年多前、193剛入行時，曾親身到對台TVB電視城門口「踩場」。

近日該YouTube影片被網民再度翻炒成熱話，網民再度套用193的金句：「知我咩料啦！」

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▲ 身穿ViuTV的Tee到TVB踩場。（instagram圖片）

影片於2018年底推出，拍於ERROR成立初期，是網上節目《肥仔大冒險》的其中一集，片名為「大佬呀，你幾廿歲人咪咁痴線啦！」

內容講述193自稱是「明星」，想要硬闖TVB電視城的過程。

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自稱是韓星

穿著超Sharp桃紅外套的193在TVB將軍澳電視城門外，向保安要求放行入內，直言：「我係明星嚟架，係咪呢度入去呀？」保安要求他要到接待處登記，193卻堅持自己是明星，平時進入TVB不用登記。

他見保安不為所動，轉攻另一名穿著西裝外套的男子，問對方覺得自己像不像明星：「點解佢唔俾我入去嘅。你睇我個頭，我真係韓星嚟架！」193指著自己漂染過的淺色頭髮，又打開桃紅外套展示內裡的《全民造星》Tee。

▲ 193問途人：「我唔似明星？」（影片截圖）

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肥仔阿Dee拉走193

193再向西裝男表露自己的歌手身份，而為了令對方信服，更即席Rap出組合LMF的《大懶堂》，又唱跳《前傳》。

不過西裝男不理會，先行走進電視城，繼續攔截193的保安向他謂：「出返去啦。」

此時﹛ERROR成員肥仔（梁業）與阿Dee（何啟華）把他拉走，又向保安解釋：「唔好意思，佢夢遊！」阿Dee向193直言：「你幾廿歲人咪咁痴線啦！」

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而193則表示：「我真係偶像黎架，我又高大又靚仔，唱歌又好聽，問心丫，你哋知我跳舞點架！本身我係MIRROR第13個成員......都唔知點解花姐要咁對我。」

許多留言都大讚193的戲劇細胞和喜感十足，亦有人大讚他夠高大靚仔，絕對可以做偶像。

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