【疫境自強】港龍停運轉「航」教中英文　空姐媽媽為學生補習重拾教學夢

▲ 港龍工作20年被裁不言棄，空姐媽媽轉「航」教語文實現教學夢。

疫情下，航空業受最大影響，港龍卻要畫上句號，遣散逾5000名員工，但疫情不會嚇怕頑強的香港人。在港龍航空任職空姐20年的林安生（Alice）在航班稀少時認真思考未來的事業，在機緣巧合下，她實現當年教育夢，成為補習老師，從學生身上重拾天真，

希望用教授語言做藉口，陪伴兒童成長，做他們的精神導師。

Alice在大學3年級時，唯一去過的招聘講座就是港龍航空，有趣的是，當時是一位朋友叫她陪伴助對方壯膽，自己無心插柳卻考入成為機艙服務員，轉眼間便在港龍工作20年，直至港龍突然消失遁隱。說著說著，Alice面對工作多年的公司突然結業，她不禁抽泣，「我們預計會大批裁員，但從來沒有想過港龍會結業。」

▲ Alice在港龍航空工作20年，曾與明星謝霆鋒合照。（相片由受訪者提供）

成為空姐知英文差 鐵了心狂補英文

在中文中學讀書的Alice中文科成績優異，惟會考英文科卻僅剛好及格。會考後，她考入香港中文大學中文系，由於中文系有偏科的問題，除了中文及文學外，其他學科的分數均岌岌可危，當中包括英文。幸得當時的大學朋友對英文系有興趣，便一同副修英文系的科目，她每天5點起來大聲朗讀英文，多接觸英文，英文才慢慢改進起來。

直到進入港龍工作後，她由當初那個看見外國人會「怯」女生，慢慢變成可與不同國籍人士作流利溝通的空姐。成為空姐，她發現英文是一個壟斷性語言，所有的公司刊物、安全考核和培訓全是英文，「我進入港龍工作後，才正式學習自如地運用英文。」在飛機上，遇見來自世界各地的客人或飛機師，英文口音五花八門，他們或不會遷就聆聽者而減慢語速，她最擔心是因語言溝通導致安全問題，影響乘客及全機組人員的性命。

知道英文的重要性後，她立定心腸狂補英文，

迫自己多聽多說多讀書，坐巴士上下班會聽英文廣播，到外國過夜兩天要看完一本英文書。

她漸漸發現，最初她因工作的需要而強迫自己學英文，後來她竟慢慢愛上英文。

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機緣巧合實現教學夢 網課為學生補習

可惜，港龍航空去年10月21日停運，Alice大感愕然。在港龍「消失」前半年，航班少得很，正當Alice的外甥恰好正要到中學叩門，卻因平常不說英文而對英文面試零信心，她便自動請纓幫他惡補英文口試及面試技巧，最後他竟被心儀的學校錄取。

後來，經過Alice姐姐的介紹，幫助朋友的兒子補習，同樣入讀心儀學校，家長們一個傳一個，她教導的學生數目驟增，在港龍結業的2個月後，補習所得的收入較以往空姐多出一大截。

▲ Alice在港龍結業後，轉行教育界。（相片由受訪者提供）

Alice說，這一切都是安排。在多年前，Alice曾想過成為老師，加入教育行業，沒想到疫情卻成為契機，加上科技發達，她不用再「穿州過省」，留在家中便能為不同區域的孩子教學，實現當年的教學夢，用教授語言做藉口，陪伴兒童成長，

更確切的說，是我們互相補給，在他們身上我重拾天真，也讓我每天想變得更好。

目前，Alice主力教授英文面試和口語，另教DSE中文班，她為學生持續學習，學生日間上學校課堂時，她把握黃金時間自己學習，「有輸入有輸出的感覺非常美妙。」

▲ Alice目前主力教授英文面試和口語，另教DSE中文班。（相片由受訪者提供）

每天錄5分鐘片段訓練女兒口才

教育學生的心得，Alice從女兒身上參考。她坦言自己是文字潔癖患者，每每看見錯別字或錯誤語法便會如坐針氈，而女兒偏偏在5歲前的文字和語言能力不強，直至讀K3才肯多說話。於是，Alice不但希望女兒多閱讀書本外，更要求她每天錄製5分鐘短片，說日常、說感受，談分享或說故事等等，

開始女兒都很反抗不願表達，甚至認為錄製片段就如做功課一樣大壓力，但後來她明白可透過短片能與媽媽溝通，表達想法，慢慢願意接受，直至今年10歲仍每天錄製片段。

▲ Alice經常早起畫畫寫字鼓勵女兒。（相片由受訪者提供）

自己受過啞巴教育的苦，再加上在航空業工作的日子讓我意會到溝通、語言的重要。

日子有功，雖然女兒性格較內向，但口才非常了得，站上台上分享毫無怯場，異常冷靜，「錄製片段讓她學懂專注和堅持，也是成長的記錄。」

▲ 女兒5歲時，Alice和她的趣味學習時間。（相片由受訪者提供）

家長應欣賞孩子 不應吝嗇讚許

Alice建議家長們，不需介意孩子的表現，也不要吝嗇讚許，反而應大聲讚揚孩子付出的努力，「告訴他們爸爸媽媽每天都想聽他們的分享」，讓他們逐漸建立信心。不過，每個小朋友的性格不同，家長應視乎小朋友的想法而決定做法。

他們是一張白紙，老師就是他們的筆和墨。語言和文字固然重要，但是做人的心態和思維更重要。我希望自己能參與更多兒童的生命成長，用教授語言做藉口，把正向的人生觀分享給他們。

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記者：梁節儀