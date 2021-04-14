【Chanel珠寶】慶祝Chanel N°5香水誕生100周年　設計總監創製55.55卡奢華N°5頂級頸鏈

▲ Chane抽取了N°5香水的不同元素，創造出極致奢華的N°5頂級珠寶系列。（品牌提供）

能夠成為傳奇除了要經得起時間考驗，還要深受愛戴，Chanel的N°5香水就是一個傳奇。今年正是N°5香水誕生的100周年，它一直是全球銷量最高的香水，當年由Gabrielle Chanel女士跟調香師Ernest Beaux一起構思，精巧切割的寶石瓶蓋成了香水的標誌，靈感源自被喻為珠寶世家孕育地的巴黎Place Vendome。

▲ 吊墜中央的鑽石以祖母綠形切割，重55.55卡，呈現D色無瑕佳質。（品牌提供）

為慶祝N°5面世100周年，Chanel珠寶創意工作室總監Patrice Leguereau抽取了N°5香水的不同元素，創造出極致奢華的N°5頂級珠寶系列。系列共100多件首飾，重點項目必然是一條名為55.55的頸鏈，以香水瓶的造型為藍本，數字的意思是因為頸鏈鑲有一顆55.55卡的巨型寶石，亦展現了極具象徵意義的香水符號。

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「這是前所未有的手法，我們從原石開始，並非是為了製作出最大顆的鑽石，而是要完美取得55.55卡八角形鑽石」Patrice Leguereau說道。吊墜中央的鑽石以祖母綠形切割，是仿照香水瓶蓋的形狀，重55.55卡，呈現D色無瑕佳質，18K白金台座鑲嵌104顆圓形切割及42顆長階梯形切割鑽石，體現了Chanel超卓的珠寶製作技術。此獨一無二之作可說是無價寶，因為品牌決定將之列為非賣品，作為品牌的珍藏及歷史見證。

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記者︰梁靜詩