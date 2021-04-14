【BB來了】關宛珊成功誕7磅重B仔　Patrick Sir林溥來感激太太：你好偉大

《東張西望》主持「Patrick Sir」林溥來與關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，二人在去年尾公布造人成功，「升呢」為人父人母。今日（4月14日）Patrick Sir在社交平台宣布喜訊，太太Kimmy順利誕子，恭喜兩位。

林溥來與太太關宛珊在去年12月於Boxing Day公布太太成功懷孕，原本預產期在5月，而太太提早誕B。Patrick Sir表示太太昨日（4月14日）誕下重7磅幾囝囝，並取林若嘉，英文名Preemo。

【夫妻放閃】林溥來IG放閃賀結婚五週年 Patrick Sir：Love you forever

▲ （取自instagram）

【東張西望】關宛珊預告誕重磅B仔 Patrick Sir太太一度宮縮曾陷早產危機

升呢當爸媽

林溥來在社交平台發布多張一家三口合照，囝囝十分精靈，Kimmy產後亦十分精神，而新手爸爸Partick Sir並手抱初生兒子，盡展父愛。Patrick Sir並代囝囝寫道：

Hello, my dear world! ❤️

我叫林若嘉，英文名Preemo，好高興可以喺2021年4月13日平安健康咁嚟到呢個世界，同我嘅爹哋媽咪，仲有各位見面！我一出世體重有7磅幾，身長50cm，喊咗幾聲之後，就可以即刻打開雙眼，仲見到爹哋媽咪兩個都眼濕濕咁望住我同叫我個名添。

然後林溥來繼續扮囝囝，幽默地稱「聽到」爸爸心聲，藉此帶出對BB未來的祝願，以及多謝太太關宛珊：

哈哈，我仲聽到幫我出世嘅醫生同各位助產士都話，我個頭好大同埋有好多頭髮，仲話我好大舊添。By the way，大家鍾唔鍾意我嘅洋蔥頭髮型呢？講個秘密大家知，我仲聽到爹哋嘅心聲添。 佢話：「感恩天主賞賜一份完美嘅禮物俾我同Kimmy，我哋會好好愛護佢教導佢，令佢快樂成長，培育佢成為一位有愛心、有責任感、有能力嘅人，長大後好好咁貢獻社會，為世界帶嚟正面嘅改變。老婆，好多謝你，多謝你咁多個月嚟陀住BB仔嘅付出！陪住你生嘅時候，拖住你隻手，頭貼頭，嗰一刻覺得你好靚好偉大，你樂天正面嘅態度令我個心好溫暖。雖然我哋已經做父母，但係喺我心目中，你永遠都係我可愛嘅女朋友仔，對你嘅愛唔會有一絲減退。Will love you and Preemo forever! 」

最後，Patrick Sir繼續扮囝囝透露，很快會帶BB回家：「雖然我唔係太聽得明爹哋講乜，但係我知佢同媽咪都好錫我，我仲知道知道我好快會返屋企，好期待見到爹哋媽咪都好錫嘅Uncle Don Don添！好啦，我肚餓要飲奶奶喇，講住咁多先！Cheers!❤」

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曾有小產危機

太太關宛珊曾於個人IG貼出孕照，但透露早前曾陷小產危機：「28週BB仔已經轉咗頭兼入咗盆，而當時我們還傻傻不清楚狀況，還拍了14小時孕照，難怪當天宮縮情況嚴重到“個肚硬過張枱，醫生一直驚我會早產。」

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在醫生建議下，Kimmy每天散步不超過30分鐘，亦嘗試做反地心吸力動作，想辦法減輕宮頸壓力，最終頫利度過這關口，而B仔亦發育良好，更遺傳了爸爸的「大頭基因」。

當時她保持著輕鬆心情面對：「人生就是如此意想不到，幸好我一直抱住平常心，認為BB仔會選擇他岀世的方式，下星期就要把你帶到這個世界，我還是沒有絲毫緊張，反而有種放鬆、安心的感覺，願一切平安就好。」

現在順利誕子，夫婦「升呢」成為新手爸媽，恭喜恭喜！

同場加映：C君訪問