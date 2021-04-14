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【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權　毛孟靜高院申保釋被拒

社會 17:05 2021/04/14

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被告毛孟靜今（14日）向高等法院申請保釋。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊。其中1名被告毛孟靜今（14日）向高等法院申請保釋，法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，拒絕申請，毛續還押至5月31日於西九龍裁判法院再提訊。
 
毛孟靜今由資深大律師潘熙代表，律政司一方今由副刑事檢控專員楊美琪代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，拒絕保釋申請，毛續被還押。

被還押的36名被告中，其中徐子見、尹兆堅、鍾錦麟、岑子杰及梁國雄早前已向高院申請保釋被拒，5月7日高院將處理另一名被告吳敏兒之保釋申請。
 
案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。餘下36人則續還押候訊，部分早前再於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒。
 
餘下36名續被還押被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：林育慧

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