【綠色生活】維他蒸餾水響應世界地球日　送出環保物料運動鞋及rPET索袋總值$775【附有獎遊戲詳情】

▲ 維他蒸餾水響應世界地球日舉辦有獎遊戲。（圖片由維他蒸餾水提供）

適逢4月「世界地球日」，維他蒸餾水與本地綠色運動品牌 LANE – EIGHT 合作，在4月14日至30日推行「維他蒸餾水 x LANE – EIGHT Recycle2」綠色生活潮物大激賞，市民凡在此段時間購買兩支維他蒸餾水，即可有機會贏取總值HK$775由環保物料所做成的LANE –EIGHT運動鞋及100% rPET精美維他運動索袋。

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11個rPET膠樽等於1對運動鞋

是次參與合作的LANE – EIGHT，推出的運動鞋採用不同的環保物料，每對鞋的鞋面由相等於11個可回收一次性的膠樽造成；鞋的中底由經過乾燥及加工的水藻而成，每對鞋把31.5升淡水帶返回到自然環境中，並從大氣層中去除64立方米的二氧化碳；及比麂皮更輕和耐用的純素纖維。

有獎遊戲參加方法

參加者只需在4月14日至30日期間購買兩支維他蒸餾水，把有效電子收據（包括拍攝紙張收據，存放在手機內和發送），連同香港聯絡電話號碼及英文姓名發送至whatsapp電話號碼：(852) 9334 5749 ，並請保留正本收據，以便換領禮品時，核實資料。

是次綠色推廣活動設有50個名額，幸運兒可獲取以下兩項獎品，禮品總值HK$775：

由 11 個可回收一次性膠樽造成的 LANE – EIGHT 運動鞋一雙

維他 TM蒸餾水 100% rPET 環保索袋乙個

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責任編輯：王芷瑩