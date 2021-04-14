  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (週三) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色生活】維他蒸餾水響應世界地球日　送出環保物料運動鞋及rPET索袋總值$775【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 17:12 2021/04/14

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

維他蒸餾水響應世界地球日舉辦有獎遊戲。（圖片由維他蒸餾水提供）

適逢4月「世界地球日」，維他蒸餾水與本地綠色運動品牌 LANE – EIGHT 合作，在4月14日至30日推行「維他蒸餾水 x LANE – EIGHT Recycle2」綠色生活潮物大激賞，市民凡在此段時間購買兩支維他蒸餾水，即可有機會贏取總值HK$775由環保物料所做成的LANE –EIGHT運動鞋及100% rPET精美維他運動索袋。

    點擊圖片放大
    +2

11個rPET膠樽等於1對運動鞋

是次參與合作的LANE – EIGHT，推出的運動鞋採用不同的環保物料，每對鞋的鞋面由相等於11個可回收一次性的膠樽造成；鞋的中底由經過乾燥及加工的水藻而成，每對鞋把31.5升淡水帶返回到自然環境中，並從大氣層中去除64立方米的二氧化碳；及比麂皮更輕和耐用的純素纖維。

有獎遊戲參加方法

參加者只需在4月14日至30日期間購買兩支維他蒸餾水，把有效電子收據（包括拍攝紙張收據，存放在手機內和發送），連同香港聯絡電話號碼及英文姓名發送至whatsapp電話號碼：(852) 9334 5749 ，並請保留正本收據，以便換領禮品時，核實資料。

是次綠色推廣活動設有50個名額，幸運兒可獲取以下兩項獎品，禮品總值HK$775：

  • 由 11 個可回收一次性膠樽造成的 LANE – EIGHT 運動鞋一雙
  • 維他 TM蒸餾水 100% rPET 環保索袋乙個

同場加映：愛護大自然也可以從食素開始，即睇簡易素食食譜【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【綠色生活】綠色平台KIRR推春日戶外日用品　純素有機商品提倡零廢棄生活
17:59 2021/04/08
【綠色生活】綠色平台KIRR推春日戶外日用品　純素有機商品提倡零廢棄生活
【美食速報】Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶　室內外盡享慢活愉悅【內附連結】
今日 10:49
【美食速報】Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶　室內外盡享慢活愉悅【內附連結】
【限時優惠】7-Eleven推5天雪糕優惠$100／8件　任揀Dreyer's扭紋脆筒+雪糕杯+脆皮雪糕批或Oreo各款雪糕
今日 10:40
【限時優惠】7-Eleven推5天雪糕優惠$100／8件　任揀Dreyer's扭紋脆筒+雪糕杯+脆皮雪糕批或Oreo各款雪糕
綠色生活 運動 可持續發展 維他奶國際（00345） 品牌 地球 運動

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中