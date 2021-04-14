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【最強報復】老公出軌日妻怒售珍藏「遊戲王卡」報復　網上掀競投熱飆破$140萬

親子 18:05 2021/04/14

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日本一名人妻為報復丈夫出軌，憤而將丈夫的珍藏「遊戲王卡」出售。

面對老公出軌，不少老婆會採取報復手段，日本一名人妻決定狠狠出售老公心頭好。最近日本拍賣網站出現稀有的珍藏《遊戲王》卡牌，但細看商品說明，是一名人妻寫出是因為老公出軌而求售。這批《遊戲王》卡牌引來大批人競技，最新出價已飆破2千萬円（約140萬港元）。

超過20年歷史的《遊戲王》集換式對戰卡牌一直深受歡迎，早期出品和稀有的更價值不菲。從拍賣網的相片中所見，這批遊戲王卡包大多未拆封、且年代較久遠，故令很多收藏家趨之若鶩。

最新出價已衝破2千萬円（約140萬）。（網頁截圖）

商品說明︰出售丈夫收藏品報復

不過，最引起網民談論是，其「商品說明」由一名人妻撰寫︰

因為丈夫出軌，我決定出售他的收藏品報復。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

人妻又描述，這批未拆封的卡包保存狀況良好，沒有灰塵與刮痕，「這些東西平時放在有蓋的照片架上保存著」。她亦坦言自己是外行人，不熟悉《遊戲王》卡牌，因此並不確定應保持原貌還是拆開出售。

因為是未開封的，所以希望能有合理價格就好了……請不要投訴我，多多指教。

這批《遊戲王》卡牌自4月10日上架至今，已吸引大批收藏家爭相出價競投，最新出價已飆破2千萬円（約140萬）。拍賣於今天（14日）傍晚時分已中止，未知是人妻對價錢相當滿意，抑或老公箍煲成功。

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責任編輯︰王明芳

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