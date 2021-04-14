【恐怖老婆】惡妻菜刀劈家俬不停跳威脅墮胎　港男遭精神家暴6年︰為兒子啞忍

▲ 一名港男遭前妻精神家暴6年，現時已走出陰霾，希望被虐男士也勇於面對。

遭家庭暴力對待不一定是女性，也有男士是家暴受害者。可是基於性別或怕被嘲笑等不同原因，男受害者往往難以宣之於口。日前無綫節目《東張西望》採訪一名長期被妻子精神施虐的港爸，藉以引起社會關注男受害者，助他們走出被虐困境。

男士啞忍受妻虐待

該集《東張西望》節目中，主持李旻芳訪問了一位家暴受害者田先生（化名），展示家暴不一定是男方施暴，原來亦有女方施暴，男方因為啞忍而拒絕求助，而最終身體受到傷害。受害港爸述說自己被家暴經過，希望受虐者盡快求助，及大家可伸出援手，幫助被施暴的一方。

▲ 《東張西望》節目中，主持李旻芳訪問家暴受害者田先生。（影片截圖）

田先生和太太6年前結婚，兩人是經朋友介紹相識，太太是專業人士，愛乾淨有潔癖，事事都很執著嚴謹，充滿主見，如果不附和她就會大發雷霆。田先生表示自己個性很隨和，不與太太計較，更視太太這些在別人眼中的缺點為「有性格」，起初沒有太在意。後來，妻子變成「控制狂」。

妻子變控制狂

兩人未有孩子時，太太都經常掌控丈夫，例如迫丈夫接送她等。太太知道自己脾氣差，曾經哭著向丈夫解釋，因為受原生家庭環境影響，她很怕被人丟掉，才著緊丈夫，田先生心軟原諒太太。

之後，妻子擔心年紀大將來沒親人照顧，提議生小朋友，他本想希望太太懷有小朋友成為媽媽，性格會因而改變。可是，事實反而是變本加厲，對他的精神折磨更多。

佢陀住BB，一有唔順佢意嘅嘢，佢就不停跳，又話要落（墮胎）咗佢，其實佢係用BB嚟威脅我，要滿足佢嘅要求，要我留喺屋企……

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癲狂拿菜刀劈東西

太太更有暴力傾向，開始癲狂地拿菜刀去劈櫃、洗碗盆，又拿開信刀亂插周圍的物件，到處破壞家俬，丟掉老公的物品，可是她自己的物品則完好無缺。

此外，最令田先生心寒是太太會走到窗前打開窗，明顯是扮跳樓，恐嚇丈夫，若然他不服從，她可以做出任何事，包括輕生。田先生被太太強迫至精神崩潰，未有正面解決問題，心想為了兒子有完整的家而選擇啞忍，並逃避現實。

我留在家很惶恐，（太太）明顯是炸彈。瞓覺可以忘記現實的事，暱喺被竇喊，如果定力低啲，我可能已經自尋短見。

現時田先生已走出被虐陰霾，苦撐6年終可離婚。他表示回想當時求助無門很痛苦，只能靠自己踏出第一步，他找到社福機構「和諧之家」的《「男」天再現》計劃支援，接受輔助，並助人自助，分享自己的經歷，希望其他虐夫受害者也能勇於面對找幫忙。

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責任編輯：王明芳