【恐怖情人】徐睿知極強控制禁演員男友與異性肢體接觸　精神科醫生解構恐怖情人特徵

▲ 徐睿知極強控制禁演員男友與異性肢體接觸，精神科醫生解構恐怖情人3大特徵。

韓國女演員徐睿知去年與男神金秀賢主演劇集《雖然是精神病但沒關係》而爆紅。近日她被韓媒踢爆是「恐怖情人」，要求當時的演員男友金正賢修改劇本，刪走親密戲份，又禁止他與異性有身體接觸。本港精神科專科醫生許龍杰曾受訪指出，正常人均有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為，並解構「恐怖情人」的3個特徵。

據韓媒《Dispatch》報道，徐睿知曾與《愛的迫降》演員金正賢拍拖，而她對男方的控制慾極強。2018年，金正賢與女團「少女時代」成員徐玄拍攝劇集《時間》期間，徐睿知禁止他與女演員有親密戲份，要求他修改劇本，又不允許他在片場與女性工作人員打招呼，如對方向他打招呼，必須要冷漠回應。

從曝光的短訊記錄可見，徐睿知稱呼金正賢為「金僵硬」，要求對方向她匯報拍攝情況，又多次向他強調「身體接觸No No」、「沒有浪漫，沒有肢體接觸」、「好好的修改吧」、「繼續保持無僵硬」，甚至要求他拍下影片作為證據

而金正賢則十分「聽話」，按照女友所要求，刪改親密戲份，將拍攝情況一一向對方匯報，「今天沒有向女工作人員打招呼。對別人非常的生硬」、「我有跟導演說沒法演感情戲」、「我的手只有你能摸」。

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報道提到，金正賢在片場經常修改劇本，向導演要求減少與拍檔徐玄的感情戲，如果沒有按照他意思做，就會跑出去乾嘔。更有工作人員爆料，金正賢沒有與徐玄打招呼，被女放碰到手後，甚至即用濕紙巾抹手。據悉徐玄曾在片場多次被氣哭，而在劇集發布會上，金正賢更全程黑面，拒絕與徐玄翹手。

報道曝光後，不少網民都為徐玄抱不平，批評徐睿知和金正賢作為演員態度極不專業，又形容徐睿知是「控制狂」、「恐怖情人」。而她在《雖然是精神病但沒關係》一劇中飾演有反社會人格的女作家，更被網民揶揄是「本色出演」。

精神科醫生解構「恐怖情人」特徵

到底「恐怖情人」有何特徵？精神科專科醫生許龍杰接受TOPick訪問時表示，正常人都有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為：

平時可能好好人，但當身處一段intense relationship（編按：有強烈情感的關係），特別是男女關係，容易因愛成恨，導致該人士出現不穩定情感狀態。

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責任編輯：羅嘉欣