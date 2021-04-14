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【食物安全】香港仔中心百佳超市一鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠　食安中心要求停售

社會 17:54 2021/04/14

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香港仔中心地下百佳超市一個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠。

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布，香港仔中心地下百佳超級巿場中一個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠，中心正跟進事件。

中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從香港仔中心地下一超級巿場抽取上述鯇魚樣本作檢測，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為十億分之三點七。
　　 
中心已通知涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心正追查有關產品的來源和分銷情況，如有足夠證據，會提出檢控。

發言人指出，孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。
　　 
中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。百佳超市回應TOPick指相關批次鯇魚已沒存貨，會跟從食環署指引。

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責任編輯：郭詩詩

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