【兩台大戰】TVB辦招聘會700人迫爆廠　曾志偉招兵買馬：係電視里程碑

▲ 約700人逼爆廠應徵入TVB，曾志偉：「依家係入行最好時間！」

自曾志偉上任TVB高層後，接連推出多個節目，在坊間引起不少話題。今日TVB在電視城舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，現場約有700人參加面試，應徵當幕後人員，副總經理曾志偉適逢今日生日，在場向面試者分享入行感受。

今日TVB舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，早前公布共有逾2千人提交報名表，今日在電視城先進行幕後工作人員面試，約有700人出席，坐滿錄影廠，而下星期則會舉行藝員面試。

▲ TVB今日舉行大型招聘會。（東星圖片）

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吸引逾700人應徵

出席招聘會除副總經理曾志偉，並有助理總經理曾勵珍、樂易玲等。今日68歲生日的志偉，透露多達千人應徵做藝員，確有點意外，同時鼓勵在場面試者，可以由幕後做起，吸取更多經驗。

志偉分享稱，自己也是由龍虎武師開始入行，繼而做編劇、副導演、導演，再成為演員，鼓勵應徵者要接受不同挑戰。

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志偉：入行最好時機

曾志偉又指現在是入行最好的時間，因現在是電視的里程碑。志偉並稱:「打這份工不止滿足自己興趣，還要兼顧社會責任，將社會資訊、娛樂、傳遞給大家。」

另外，高層曾勵珍亦建議有意入行者，無論做哪一崗位，都要努力、專注和堅持。

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▲ 兩位高層樂易玲（右）曾勵珍（左）

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曾勵珍指招聘人才，不是要應付電視大戰，因TVB全年都請人，只是今次較為大型而已。

另一高層樂易玲被問到早前大股東黎瑞剛批評TVB老化，她回應稱樂意接受老闆批評，因有要求才有進步，希望能招攬更多好同事。

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