【媽媽唔易做】疫情下與3子女在家困獸鬥 港媽正能量緩解壓力：辛苦過返工

▲ 李太以正能量緩解育兒壓力。

為人爸媽不容易，香港不少爸媽在育兒方面感到壓力，輕則影響親子關係，重則更導致慘劇。育有3名子女的李太，疫情下照顧家庭大感壓力，更曾經與老公爭執，直至她參加香港救助兒童會舉辦的「開心成長在每天」的活動，她以正能量去面對育兒的困難，並呼籲同路人壓力過大喘不過氣，記得要尋求專業人士或機構的幫忙。

原本任職美容顧問的李太，自從生了小朋友後就辭職做全職媽媽，全力照顧3個子女，3個子女分別9歲、7歲及5歲。疫情前，李太送子女上學後便處理家務，疫情下停止面授課程改為在家網上學習，完全改變了李太的日常生活。

李太表示，全職媽媽不容易做，要做家中大廚，又要安排小朋友吃飯，辛苦過返工。

人哋睇我湊仔好簡單好舒服，去吓公園就得。但我又要煮飯、安排小朋友食飯及沖涼，照顧老公都好辛苦，又無人體諒，辛苦過返工。

疫情下挑戰更加倍增，3名子女被困在家中上課，李太坦言，為了減少出街只能在家中玩耍及上課，屋企變身補習社及活動中心，既要安排補習活動，又要安排活動解悶。

疫情時平日帶3個仔女就好似牧羊人帶羊去山過山，都唔知係咪安全。

直至參加了本地組織推出的活動，她透過活動慢慢學習到疏解情緒壓力，「疫情間自己見到有本地社區組織推出『開心成長在每天』的活動，於是自己去報名。」

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現在子女上ZOOM 時，李太調整自己情緒，靜靜地坐在子女旁邊繪畫，每天下課後則帶子女到附近放電輕鬆下，有時也會相約朋友茶敍，藉以放鬆自己，享受屬於自己的時間。

5歲女童被父母虐待致死的案件最近開審，李太也有關注案件並對女童的遭遇感到心痛，「我都研究過單虐兒案，諗吓係咪佢老公有問題，虐兒係無人性。」

她坦言第二個兒子出生後，與老公因育兒發生爭執都尋求過攝工幫忙，她指湊仔難以避免有壓力，最緊要懂得找專業人士幫忙，

唔好認為揾社工係醜事，要積極、 正面，都可以揾學校社工。

「開心成長在每天」是香港救助兒童會甪舉辦的活動，兒童保護教育項目 ——「從心所育」計劃，旨在推廣正面管教及提升兒童溝通和解決問題的技巧。項目的最終目標是要改善親子關係，讓兒童在非暴力的環境下成長，發揮潛能。



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記者：鄺嫻