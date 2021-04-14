【認罪判囚】涉參與反國安法示威　裝修工認非法集結囚3個月

▲ 地盤工人涉參與反國安法非法集結，今於東區裁判法院被判監3個月。經濟日報資料圖片

29歲裝修工涉去年5月在銅鑼灣崇光百貨外參與反國安法、國歌法示威，並一度揮舞印有港獨口號的旗幟，他早前承認非法集結罪，今(14日)於東區裁判法院被判處即時入獄3個月。裁判官指，涉案集結屬於當日一連串集結活動之一，號召者目的是為了在多處起哄，壯大聲勢，以達協同目的，被告雖然非組織者，僅僅為集結參與者，但亦屬主要角色。

被告陳厚文(29歲；裝修工人)，早前承認1項非法集結罪。控罪指，被告於2020年5月24日在銅鑼灣軒尼詩道交界，連同其他人參與非法集結；他另被控1項展示煽動刊物罪，則獲撤銷。

辯方今天進一步求情，指被告背景報告內容正面，被告有深切反省及得到教訓，而被告還押期間曾與牧師見面，牧師亦指被告有深切反省，鑑於被告有意修讀神學，牧師亦打算引薦被告到香港神學院。

辯方指被告過往背景良好，沒有案底，而被告家中負債，監禁亦會影響他還債，希望法庭酌情輕判。

裁判官判刑時指，被告參與的集結明顯非完全單一事件，並非與當日其他地點發生的集結完全無關，而是一連串不同地點集結之一，一系列集結毫無疑問是為了在多處起哄，壯大聲勢，以達協同目的。

裁判官續指，被告雖然並非集結中主導或召集角色，僅為參與者，但亦屬主要角色，因集結是透過聚集來壯膽，從而作出平常不敢作出的行為，無案底的年青人甚至學生亦常涉案。

裁判官指，如果無人出席集結，號召者再努力亦難以成事，考慮到被告沒有掟雜物等暴力行為，最終判處被告監禁3個月，即時入獄。

案情指，案發當天約下午1時，銅鑼灣崇光百貨附近有人聚集，有人在灣仔一帶設路障、破壞商店幕牆和玻璃，及至下午3時半，有人包圍早前在銅鑼灣港鐵站D2出口拘捕示威者的警員，以粗言穢語辱罵及要求釋放被捕人士。

警方在軒尼斯道佈防及向示威者發警告，有人情緒激動和高叫口號，而被告則揮舞印有港獨口號的黑色旗幟，在街上走動。警方下午4時驅散及拘捕多人，其中包括被告，並搜出護目鏡、黑帽、防毒面罩等防護裝備。

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記者：王仁昌

