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【商場優惠】沙田HomeSquareX新城市廣場推出5大親子消費活動　過百款兒童產品低至45折兼回贈消費禮券

休閒消費 18:17 2021/04/14

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

沙田兩大商場HomeSquare及新城市廣場，由即日起舉辦【「童」遊沙田 ·「家」陪歡樂】活動。（商場提供）

位於沙田的HomeSquare及新城市廣場，由即日起至4月30日會推出【「童」遊沙田 ·「家」陪歡樂】聯場親子消費玩樂企劃，透過5重升級內容加強塑造區內親子氛圍，除有多項精彩活動外，還會送出高達$1,000消費禮券及跨場逾80個品牌低至45折產品的購物優惠等，全天候締造更多親子時光。

第一重︰「童」遊快閃店

以繽紛遊樂場為設計概念的「童」遊快閃店設於HomeSquare中庭位置，有多個人氣品牌參與期間限定展銷，包括Tavolo Kids Living、Lifetime Kidsrooms及GOTS SANRIO等，過百件精選兒童家具、嬰幼兒用品、玩具及童裝低至4折發售。消費滿$200或以上，即可換領新城市廣場兒童戶外遊戲換票證1張，可到史諾比開心世界、平衡車公園及Sportzone躍動悠園暢玩。，大人盡享購物禮遇、小孩盡情玩樂放電的配搭就是最優質的親子購物消閒體驗！

第二重︰「童」趣無限•小網紅初體驗班

這個特備節目會由演講經驗豐富的金牌司儀及YouTube頻道「Uncle Calvin廣東話教室」製作人林偉豪（Calvin）親自傳授出鏡秘技，讓家長及其6至12歲的子女初嚐當網紅的滋味。體驗班將於4月24及25日於HomeSquare舉辦，以上限4對親子組合的極小班模式進行教學。由即日起至19日，於HomeSquare及新城市廣場指定商戶以即日電子貨幣消費滿$5,000，即可報名參加，名額有限，先到先得。

「童」遊快閃店有過百件精選兒童家具、嬰幼兒用品、玩具及童裝低至4折發售。（商場提供）

第三重：「童」享回贈送高達K$1,000消費禮券

除了「童」遊快閃店有展銷特價外，活動期間，顧客於HomeSquare及新城市廣場的指定兒童貨品商戶以即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達$1,000跨場消費禮券，包括於HomeSquare指定商戶消費滿$3,000，即送HomeSquare $100傢俬商戶禮券及新城市廣場$100兒童服飾商戶禮券；滿$8,000即送HomeSquare $100傢俬商戶禮券及$100寢具商戶禮券，以及新城市廣場$400兒童服飾商戶禮券。

另於新城市廣場童裝、書籍、禮品及玩具指定商鋪消費滿$600，即送HomeSquare $100傢俬商戶禮券，以及新城市廣場$100兒童服飾商戶禮券，輕鬆為子女改造創意家空間迎接夏季。

第四重︰「童」樂購物優惠低至45折優惠 

活動期間，兩場合共逾80個兒童商戶優惠提供低至45折，以激低折扣呼應「家」陪歡樂主題。

第五重：The Point兩倍「童」賞

The Point by SHKP 會員凡於HomeSquare兒童傢俱指定商鋪，以及新城市廣場的童裝、書籍、禮品及玩具指定商鋪購物，即可享雙倍積分，且不設上下限。

記者︰黃依情

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