【保健湯水】老少咸宜簡易無腥味魚湯　番茄薯仔山斑魚湯滋陰補脾益胃【附做法】

▲ 番茄薯仔山斑魚湯滋陰補脾益胃，無腥味適合一家大細。

山斑魚，又稱為七星魚，與生魚同科，其性格兇猛，動作迅速，因山斑魚的魚頭扁平，所以又被稱為蛇頭魚，但此魚與蛇無關。山斑魚在淡水魚之中，營養價值比生魚還高，是廣東人煲魚湯之珍品。山斑魚含豐富蛋白質，能促進傷口癒合、生肌活血、滋陰明目、補脾益胃、老幼咸宜，特別適合病後調理及身體虛弱的人。

山斑魚味道鮮美，無腥味、肉質細嫩，可配合很多煲湯藥材，如淮山、茨實、黨參、紅棗、蓮子、龍眼肉、杞子、沙參、玉竹等，亦可加木瓜、南瓜、合掌瓜、豆腐等來煮山斑魚湯。

有些人誤會山斑魚是無鱗魚，其實山斑魚是有鱗的淡水魚，只是魚鱗很細小。山斑魚煲湯會有小鱗片，煲湯後最好把湯先隔渣，才讓小孩子喝湯。因此，購買山斑魚時，記得要請魚販把魚鱗刮乾淨。山斑魚有潺，滑不溜手，不易回家自己刮鱗。魚販宰山斑魚的方法，是用筷子由魚口插入至穿過魚肚，把魚身固定，才用鱗刨刮鱗，但主婦在家就不易做。

介紹一道美味的番茄薯仔山斑魚湯：

買山斑魚1斤宰好，用1湯匙鹽搓洗魚皮去潺，洗淨後切成約5至6厘米段，瀝乾。

薯仔1斤和紅蘿蔔1個削皮後切塊，番茄3個切4塊。

在煲裏下油，把4片薑爆香，下魚塊，煎香兩面後加1湯匙酒。

放入番茄、薯仔和紅蘿蔔，倒下1.5公升沸水，放進約1茶匙胡椒粒，大火開蓋滾約30分鐘，加鹽調味即成。

轉載自《經濟日報》收費專欄「陳家廚坊」

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責任編輯︰王明芳