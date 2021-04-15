【尖子攻略】男拔競爭激烈壓力大曾「唔識笑」　男生惡補英文申請獎學金讀醫

▲ 男拔生Wallace走出喪父之痛，入讀中大醫科。

「經歷完中學之後，知道壓力好真實。」中學就讀傳統名校拔萃男書院的Wallace，深深體會朋輩競爭帶來的壓力，令他一度「唔識笑」。在應付學業的同時，Wallace亦要面對家中巨變，高中時父親突然離世，肩上重擔加倍，幸得老師和同學支持，走出喪父之痛，如願以償入讀中大醫科，盼成為紓緩專科醫生。

▲ Wallace（右一）曾代表男拔參與生物學比賽奪冠。（受訪者提供）

男拔讀書壓力大

談吐溫文、性格內斂的Wallace，指自己從小成績不錯，就讀九龍塘宣道小學時，全級排名前30，順利入讀拔萃男書院。進到男拔後卻發現「人外有人」，與學霸相比，自己的英文水平遠遠落後。

男拔很看重英文，從原校小學部升上來的同學，英文厲害得像是外國人。

學業壓力來自朋輩比較，Wallace記得某次英文作文不合格，滿分21分，他只取得8分。把「滿江紅」的試卷拿回座位後，他瞄到鄰座滿分的成績，頓時自慚形穢，感到失落。他指，自己寫作時慣用中文思維，導致某些文句有語法上的錯誤，或是文句不通的情況出現。

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為了改善英文寫作水平，每次老師派回寫作練習之後，Wallace都會請教老師意見，再謄文。他指自己寫作重質不重量，「最重要是每次練習都學到東西」。

Wallace坦言，在學校讀英文非常辛苦，不論是練習或測考，題目都不易應付。他以閱讀理解為例，試過連題目也看不懂，「它要你在文章中找一個字的同義詞，但題目那個字我本身也不知道是甚麼意思，看到時心想：想點啊！」。有感自己詞彙量不足，Wallace往後特意「儲英文生字」，希望提升英文水平。

經歷喪父之痛

在應付學業的同時，Wallace亦要面對家中巨變。中四時爸爸因病離世，家中頓失經濟支柱，原本是家庭主婦的媽媽，要重返職場。面對親人突然離世，Wallace感難過，

中四、中五都很不開心，連朋友和老師都察覺我不妥。那時我不懂得笑，因為太大壓力。幸好過程有老師和同學支持，去到中六心情才有好轉。自己平日有做義工和玩武術，這些都有助我減壓。

為了幫補家計，Wallace嘗試申請獎學金，通過參與社會服務，成功申請「多元卓越獎學金」，減免部分大學學費。學校亦為他提供支援，免去中學學費及提供校服資助，令他可以安心追夢。

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入讀中大醫科 盼成紓緩專科醫生

說起讀醫的夢想，Wallace笑言自己幼稚園時已想做醫生。從小體弱多病的他，試過因抽筋而面部發紫，「那時覺得看醫生之後能夠痊癒是一件好神奇的事」。至於想擔任紓緩專科醫生，則源於義工經歷。有次他到九龍醫院參與和生命教育有關的項目，訪問一位紓緩專科醫生，了解其工作後，對該專科產生興趣。

有一些癌症末期的病人，未必能夠痊癒，他們就會來這專科。面對死亡會好擔心、好憂慮，這專科就是專門幫助他們，希望減輕病人的痛楚。

▲ Wallace成功入讀中大醫科。（受訪者提供）

入讀醫科門檻高，Wallace指自己在升高中時已為應考DSE作準備，在升中六前的暑假，已把數學科延伸部份（M1）過往試題全部做了一次，留更多時間溫習其他科目。為了保持專注，他習慣獨自溫習，愛在學校的天空花園「操卷」。感到壓力大時，他會閱讀《莊子》，吸收道家提倡「放下」的思想，亦會借由寫散文抒發心情。

學懂應付壓力、調節情緒，Wallace在DSE取得佳績，入讀中大醫科。對教育同樣有興趣的他，去年加入Ben Sir團隊，協助舉辦面試班及寫作班等，未來更計劃合作出書，一圓作家之夢。

回望中學艱辛歷程，Wallace指「壓力好真實」，入讀大學之後，學懂給予自己空間、時間慢慢適應，向成為紓緩專科醫生的夢想邁進。

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記者：胡嘉儀