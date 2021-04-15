【暴食症】遭欺凌極端減肥致暴食扣喉吐血絲　16歲女生自救：學懂欣賞自己就是美

▲ 小學時，Winnie曾因身形而被欺凌而極端減肥，終致暴食扣喉吐出血絲，才驚覺問題嚴重。

16歲的Winnie曾因身形而被欺凌，自11歲就持續找方法減肥，狂做運動、節食、服藥都試過。不斷追求變得更瘦，也遏抑自己的進食需求，久而久之變成飲食失調，會暴食扣喉。經歷數年病態瘦身，她因着同路人的支持逐漸康復，拋開卡路里、體重的數字等束縛，現在她說只要學會欣賞自己，有自信的人才最美。

小學五年級的時候，同學曾拿Winnie照片改圖取笑，也試過踩她書包和言語欺凌，她因而備受打擊。「晚上常常躲起來哭，覺得自己胖，是個不正常的人。因為總是被排斥在圈子之外，好孤獨和無助。」

▲ 16歲的Winnie曾因身形而被欺凌，自11歲就持續找方法減肥，狂做運動、節食、服藥都試過。（被訪者提供）

病態減肥全日只吃幾條菜

一開始選擇瘋狂做運動減肥，每日迫自己做1小時帶氧運動，Winnie會到400米運動場，連續跑40個圈。「我會鞭策自己，可以間斷地跑，但跑不完不准回家。」繼而選擇節食，開始計算食物卡路里，限制自己要減少脂肪攝取，進食量少，也吃得好清淡。兩年內減了12公斤，身形瘦了一半，但她仍然覺得未夠。「那時我追求骨感，覺得一定要瘦到只剩骨才算美。」她指一來基於他人的批評，二來在社會風氣、媒體追捧下，總覺得「瘦即是美」。

白烚雞胸、青菜、低卡水果，Winnie的日常餐單只容得下這些食材，當時她連吃一隻雞蛋也不敢。「一隻雞蛋這麼小就有80卡路里，我不應該吃。心裏想着吃得愈少卡路里愈好，一日的攝取量低於500。試過個多月全日只吃幾條菜，飢餓感要用意志力捱過。」久而久之她變得好容易疲累，也沒精神、常常發冷和易病，種種身體警號出現，但她仍然堅持繼續減：「只要我捏到身上還有肉，我就要減掉它。從小到大大腿都比較多肉，我想要別人的『筷子腳』，就要不斷減。」

▲ 小學被取笑身形肥胖，曾有人說：「胖就別穿這些衣服」、「別外出讓人看到」等說話侮辱 Winnie。（被訪者提供）

Winnie形容對減肥的追求像沒有終點，一味只想更加纖瘦。但減肥期間會面對停滯期，結果中二的時候，她就瞞住家人偷偷買減肥藥。「吃藥後會畏冷，也好易冒汗。身體依賴減肥藥排便，不吃藥的話就會便秘，好影響我的日常生活。我好怕別人知道我服藥，會說謊騙他們，內心深處其實覺得這是不對的行為。」每月需花費近千元，加上種種身體負擔，服藥半年便停止。

飽至胃痛作嘔仍不斷進食

因為減肥而不斷遏抑對食物的慾望，結果一次與家人去吃自助餐，Winnie失控暴食的反應就出現了。「因為持續限制進食太久，到最後總會不受控地狂吃，令自己好飽、反胃，然後吐出來。」因吃得太飽而嘔，卻令Winnie忽發奇想：進食沒問題，只要扣喉吐出來就可以了。

▲ 減肥期間即使天氣酷熱，Winnie 也穿外套、長褲和長裙。她不敢穿短褲或背心，因為不想別人看到自己的肉。「外套就是我安全感的來源，不能脫下來。」（被訪者提供）

有了這種心態，暴食次數就愈來愈多。試過家人買了兩斤腰果回家，Winnie半夜翻出來吃，幾粒幾粒放入口，愈吃愈不受控制，最後把整袋腰果吃清光。「再到處找東西吃，家中的罐頭、零食都被我吃掉，然後扣喉，當下就是控制不了。」翌日睡醒會胃痛，自責、內疚的感覺亦湧現，想起別人的批評，自己對身材仍然不滿，Winnie隨後幾日又會嚴格節食。但情緒愈差、遏抑得多，暴食又更易出現，因而形成一個惡性循環。

「最嚴重的一次，是逛街看到好多美食，忍不住想獎勵自己吃雞蛋仔。但吃完之後整個人像『撻』著了，我居然在數小時內買了近700元小食，如炸雞、奶蓋茶、芋圓、格仔餅、雞蛋仔也買了幾款，全部放入口。」飽到胃脹痛，幾乎吐出來也繼續吃。

「吃到連走路都辛苦，之後立即找個廁所扣喉。當下知道根本沒可能把全部食物吐出來，罪惡感更重。霎時間花掉一大筆錢，又覺得自己好失敗。」

▲ 成為網店 Model 後獲不少人讚賞，助Winnie重新建立信心。（被訪者提供）

吐出血絲驚覺要改變

她每次扣完喉都會胃痛，喉嚨有灼熱感，嘔完說話好辛苦，連吞口水都痛。「之所以意識到問題嚴重，是因為有次暴食後扣喉吐不出任何東西。再扣就吐出血絲，那刻真的好怕。自此就迫自己不准扣喉，但同樣有暴食。」

幸而當時在網上遇到同路人，Winnie在她的帶領下接觸營養資訊，學了解自己的身體，一步步改變暴食習慣。「她是我心靈上好大的支柱。在我發生任何難過的事，或每次吃多了覺得內疚時，她都在旁跟我說沒關係，大家成為了好朋友。」

同路人從旁支持她，會告訴她身形過瘦、毋須再減，也鼓勵她穿上昔日不敢穿的背心、短褲。Winnie因而鼓起勇氣看着鏡子，找些欣賞的部分，嘗試不把缺點放大。「我會安慰自己，其實臉已好尖了，別人不會不喜歡的。」她亦在朋友鼓勵下應徵網店Model，本來怕被批評身材，豈料迎來好多讚賞，因而逐漸重建自信心，暴食密度慢慢由高峰期一星期5次，減至一兩個月1次，逐漸戒掉壞習慣。

學欣賞自己有自信就是美

另一使Winnie康復的原因，是她開始健身。擺脫強迫自己運動減肥的心態，她享受做重量訓練、增肌的過程，一步步看到體態改變，做得到就更有成功感。「看到肌肉綫條就有滿足感，也讓自己健康地進食，運動其實是紓壓的。連審美感也因而改變，我開始知道瘦不一定等於美，現在我反而會笑以前的自己，為甚麼會瘦到得棚骨？」

▲ 半年前，Winnie 與另一位同路人在 Instagram 成立網上平台「gymers.online」，分享飲食失調康復故事，及健康運動貼士。她指可用自身經歷助人、聆聽他人傾訴，邊同行邊紓憂解困。（被訪者提供）

走過飲食失調康復路，Winnie指最重要是先意識到問題、有自救的心，繼而找信任、關心自己的人傾訴，在他人支持下慢慢改變心態。「別限制自己太多，想吃就吃，一切都以健康為先，否則加重了心理負擔，或會再暴食。最難而又要嘗試的，是別理會他人的目光。暴食症患者好怕他人批評，會再放大對自己的不滿，我想讓他們知道，你可以追求更好的外表，但不一定要極端地做；外形各花入各眼，沒有一個美的標準。我現在覺得，學懂如何欣賞自己，做一個有自信的人，這就已經很美了。」

記者：吳霆俊