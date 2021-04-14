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【郵輪旅遊】旅遊業界盼暑假推郵輪公海遊　邱騰華：過夜客應於登船前接種疫苗

社會 18:25 2021/04/14

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本港疫情緩和，旅遊業界期望可推出郵輪公海遊。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令郵輪業被冰封超過一年，本港旅遊業界期望在近期疫情緩和下，港府可容許業界推出郵輪公海遊。消息指，當局近日與郵遊輪公司會面，商討有關郵輪公海遊的安排。旅遊業界盼最快暑假可復航，料成市場重要商機之一；當局稱，在郵輪過夜的乘客宜於登船前接種疫苗，郵輪亦要嚴格遵守各項防疫要求。

消息指，政府擬要求參加本地遊旅行團的市民須用「安心出行」，而導遊帶團前毋須強制接種疫苗，詳情即看：【下一頁】

疫情下全球封關鎖國，郵輪業受重挫，長達逾一年未能重新啟航，本港啟德郵碼頭亦關閉至今，近期疫情緩和，旅遊業冀當局可重開郵輪碼頭，以讓郵輪復航，並容許業界推出郵輪公海遊。據了解，商務及經濟發展局近日與兩間郵遊輪公司會面，就郵輪公海遊的安排進行商討，但目前仍未有具體落實的時間表及防疫要求。

今日（14日）的立法會特別財委會上，有議員向當局詢問郵輪公海遊的問題。商務及經濟發展局邱騰華回應時表示，郵輪公海遊行程不會與外地旅客接觸，乘客登上郵輪後短時間回港，如果郵輪能在防疫及衞生條件上許可，加上衞生部門滿意，使可及早做準備。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，當局會繼續和本港主要郵輪公司討論，讓巿民可以參與郵輪的公海遊。（經濟日報資料圖片）

他指，郵輪人數較多，若乘客在郵輪上逗留3日2夜，登船前應先接種疫苗，而郵輪亦要達到所有防疫要求，包括用膳處﹑房間﹑設施及人群聚集的地方等。

邱騰華說，當局會繼續和本港主要郵輪公司討論，希望尋求大家都滿意的方式，讓巿民可以參與郵輪的公海遊。

縱橫旅遊常務董事袁振寧估計，最快7月有機會推出郵輪公海遊，料行程多屬3日2夜，乘客全程在船上享樂，每位成人團費約3,000元起。他估計，登船乘客登事前要先「打好針」，或完成指定病毒檢測，郵輪的容客量亦會受限制，例如降至最多一半，

譬如本身有1,000房間，到時可能只可提供500間房。

旅遊業議會主席黃進達稱，新加坡﹑台灣等疫情受控的國家及地區已開展郵輪公海遊，郵輪公司在過去一年亦已加強了很多防疫措施，希望本港都可以盡快啟動，認為是旅遊市場其中一個重要商機。

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記者：陳曉瑩

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