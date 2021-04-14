電影《理大圍城》涉違國安法　徐英偉：若有作品違法會嚴正處理

▲ 民政事務局局長徐英偉今（14日）出席立法會特別財委會。（林宇翔攝）

獲藝發局資助的電影發行商「影意志影院」，發行的電影《理大圍城》，被指涉嫌違反港區國安法，民政事務局局長徐英偉表示，藝發局是在2019年4月處理有關撥款申請，當時港區國安法仍未生效，認為大家應「向前看」，強調若日後國安公署或警方國安處，發現有活動或作品內容違法，民政局及藝發局會嚴正處理及配合。

徐英偉今（14日）在立法會特別財委會上表示，藝發局作為法定組織，一直有要求受資助的藝團，在資助期內必需遵守香港法例及其他合約條款。

新民黨主席葉劉淑儀指出，港區國安法生效前，《刑事罪行條例》已經列明，若有人挑起仇恨，都是違法，「影意志影院」舉辦獨立電影節，播放的電影涉嫌鼓吹港獨和推翻政府，促請當局終止對「影意志」的撥款資助。

根據民政事務局向立法會提交的文件，過去3年「影意志」透過藝發局資助計劃，獲藝發局資助逾355萬港元，包括申請「年度資助」舉辦「香港獨立電影節」，而「影意志」提供舉辦 「香港獨立電影節」 的申請大綱中，未有提及其將會涉及的電影。

另外，M+博物館藏品、中國異見藝術家艾未未一幅作品被質疑違反港區國安法。新民黨立法會議員容海恩認為，有關作品顛覆國家觀念，削弱民族感情，對國民身份認同感有貶損，要求當局處理有關問題，並檢視全港博物館藏品。民政事務局局長徐英偉指，若展品違法，民政局及西九管理局會嚴正執法。

徐英偉表示，港區國安法法例很重要，不同團體舉辦活動展覽時，要符合法例。他強調，本港有自由空間，但文化藝術作品必需守法，這是重要原則。

容海恩指，國家觀念、民族感情、國民身份認同等非常重要，強調不應展示有道德淪亡的展品。

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記者︰尹櫻霖