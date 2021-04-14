【新冠疫苗】消息: 兩名孕婦接種復必泰疫苗後流產　30多歲孕婦打針3日後腹痛入院證實胎兒已死

▲ 消息指，有一名30多歲的孕婦在接種新冠疫苗後疑出現流產情況。

近日有孕婦接種新冠疫苗後疑出現流產情況，消息指有兩名30多歲孕婦接種復必泰疫苗後流產，分別入住瑪麗醫院及伊利沙伯醫院留醫。TOPick就有關情況向衞生署查詢，至於該兩名孕婦接種疫苗前是否曾諮詢醫生意見，是否知悉已懷孕等情況，衞生署暫未有回覆。

消息指其中一名孕婦4月11日早上，因疑似流產而到瑪麗醫院求醫，到達醫院後胎兒證實死亡，該名孕婦現時於瑪麗醫院留醫觀察治療。

據了解，該名孕婦報稱曾在4月8日接種復必泰／BioNTech疫苗，3日後即4月11日早上因為下體出血、腹痛而在廁所自行排出胎兒，其後即到瑪麗醫院求醫。在到達急症室時，胎兒證實是死胎，病人於瑪麗醫院留醫觀察治療。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問時引述美國婦產科學會，指孕婦如感染新冠肺炎風險屬高危，有機會會影響胎兒。他又指出，現時沒有證據顯示新冠疫苗會影響孕婦或嬰兒，反而有研究發現，打針後孕婦所生的嬰兒會有抗體。他又認為流產與接種疫苗的關係好微，因流產原因有很多，包括體質問題、孕婦有慢性病、其他外來因素等。

至於孕婦應否接種新冠疫苗，他表示「其實無話唔打得」，科興疫苗已表明孕婦是忌用，而復必泰疫苗對孕婦的數據不多，但如曾咨詢婦產科醫生，發現好處大於風險就可接種。

他建議孕婦在接種疫苗前，應咨詢婦產科醫生意見，評估身體狀況，而打針前亦應與醫護人員交代自己懷孕的情況，另建議準備懷孕或沒有避孕的女士，打針前應該要先驗孕，如證實懷孕則應先咨詢婦產科醫生意見。他續指，復必泰／BioNTech疫苗本月起於外地招募孕婦參與臨床研究，料今年年底會有結果。

另外，根據衞生署網頁顯示指，BioNTech疫苗和阿斯利康疫苗對胚胎和初生嬰兒的影響未明，因此除非孕婦感染新冠肺炎及出現新冠肺炎併發症的風險極大，否則接種新冠疫苗並不是常規建議。如在接種新冠疫苗後發現自己懷孕，不應終止懷孕，懷孕後應盡快在可行情況下接種第二劑疫苗；懷孕期婦女不應接種科興疫苗。

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記者：郭詩詩