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乳癌骨科手術等納入公私營醫療機構協作恆常計劃　減少患者輪候時間

社會 19:39 2021/04/14

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醫管局聯網服務總監楊諦岡。（陳麗娜攝）

新冠疫情下，部份非緊急長期病患避免到公營醫院求醫，公私營醫療機構協作計劃將相關病患分流到私營機構，服務包括去年2月疫情期間推行的乳癌手術、骨科手術等12項。醫管局表示計劃現正有4萬病人受惠，當中5人還有骨科問題，而整體九成病人患高血壓，局方計劃能為病人提供最適切治療， 以便醫管局集中人手治療新冠肺炎患者。

聯網服務總監楊諦岡舉例指，私營機構去年2月起已為330名白血病患提供洗血服務，佔1,100多名病人當中約三成，令醫管局可以集中人手對抗疫情。

2015年醫管局獲政府撥款100億成立公私營協作基金。楊諦岡表示，疫情下去年2月開始醫管局開展了7項新協作計劃，包括癌症病人放射治療、骨科手術、乳癌手術等，3項計劃將持續推行，確保這些服務在疫情等緊急情況下不會受影響。

他補充，由去年二月開始，約119名乳癌患者分流私營機構就醫，佔醫管局每年病患數目8至9%，楊形容參與人數令人鼓舞，而在過去一個財政年度7項新服務已使用約3千萬撥款。

現時有大約600名私營機構醫生參與計劃，涉及老人科、內科醫生，患者在計劃下每次就診只需支付約最低50元，楊諦岡表示，開展計劃非為公營醫院分流病人，而是希望病人得到最適切的治療，非緊急個案、患者有較佳自理能力才合適，他舉例子乳癌病患年紀一般較輕，自理能力良好，因此獲納入計劃服務範疇。

計劃於2008年開展至今受惠病人逾31萬，涵蓋疾病包括白內障、白血病、癌症病人放射治療等。

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記者：陳麗娜

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