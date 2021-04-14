紀律部隊國安教育日加入中式步操表演　李家超指冀彰顯國家情懷

▲ 李家超指紀律部隊在「全民國家安全教育日」加入中式步操可彰顯國家情懷。(資料圖片)

明天(14日)是「全民國家安全教育日」，特區政府紀律部隊5間訓練學校將舉辦開放日，推廣國家安全教育。保安局局長李家超表示，各部隊明天將加入中式步操元素，藉以彰顯國家情懷，加強國家安全意識。

李家超今日(14日)發表文章，紀律部隊5間訓練學校，包括懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院、香港警察學院和入境事務學院明天舉辦開放日，活動內容包括展覽、表演、講解、互動項目和步操，向大眾推廣《憲法》、《基本法》和《香港國安法》等。

他指出，步操是訓練紀律和團隊精神的重要組成部分，紀律部隊沿用回歸前的步操方式，然而各紀律部隊在步操方面都擁有自己部門的特色。入境事務處於1999年將一些中式步操融入結業會操作表演環節；懲教署亦於今年年初的結業會操升旗儀式中加入中式步操。

他說，重視步操在訓練紀律部隊部門文化和專業的重要性，每個紀律部隊有自身的發展過程，亦各自保持他們的獨特優點和傳統，支持各部門按實際情況，包括訓練及其他工作安排需要，建立一套既有中式步操元素，又符合部門發展的步操。他又指對步操發展有兩方面要求：要重視紀律和團隊精神訓練的有效性；步操要表現出部隊的專業、威武和自信，認為香港紀律部隊可按實際情況發展一套「具香港特色的步操」。

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責任編輯：蘇文軒