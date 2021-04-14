【虐兒案件】防止虐待兒童會憂疫情下增隱藏虐兒個案　促當局設強制通報機制

▲ 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，疫情下社工、老師接觸兒童機會減少，擔心更多虐兒個案隱藏在社區。（資料圖片）

繼5歲女童被虐殺案中的父親和繼母昨（13日）被裁定謀殺罪成，今日（14日）又有母親因向子女淋潑熱水，承認有意圖導致他人身體受嚴重傷害等3罪。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，疫情下社工、老師接觸兒童機會減少，擔心更多個案隱藏在社區，而兒童受虐的原因往往來自家長自身問題，建議家長勇於求助，並促當局設強制通報機制，以幫助及早介入懷疑虐兒個案。

黃翠玲表示，社署記錄的新成立高危虐兒個案數字，在2018年及2019年升至逾1,000宗的高峰，雖然去年數字回落至940宗，但她擔心只是因為疫情停課，兒童減少參與學校、社交活動，令老師、社工接觸兒童機會減少，令數字有所減少。

她續指，疫情下家長可能因經濟或生活壓力，對管教失去耐性、長期困在家中影響心理健康、子女在家網課時，家長要擔當老師的角色，擔心子女的學習進度、以及更多處理兄弟姊妹的衝突等，都是疫情以來增加的危機因素，令家長情緒出現問題，加上兒童接觸老師和社工機會減少，憂更多的虐兒個案因此隱藏在社區。

她說，近7成的虐兒個案起因，都是與施虐者自身的問題有關，例如管教、養育技巧不足、有情緒和心理問題及有不良嗜好，提醒家長倘自身有問題又無法向親友求助，就應尋求專業協助，如社工或醫生。她強調，當家長第一次傷害子女而不醒覺，雪球將愈滾愈大。

她又建議，當局應設強制通報機制，由社工、教職員和醫護人員等專業人士開始，倘判斷懷疑出現虐兒事件，就要在指定時間內通報；參考外國，通報時間一般為24至48小時內。當局亦應增強配套，包括足夠的人手和專責部門處理虐兒事件，包括評估危機、設分流，優先處理危急個案。另一方面則要增加更多培訓，以提升社工、教師等對虐待兒童個案的敏感度，及按專業判斷而不需擔心「斷錯症」，減少個案被隱藏的機會。

37歲母向兒子及女兒淋熱水，更曾因威脅丈夫直播淋熱水過程，今日認罪候判，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒