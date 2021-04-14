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【期間限定】海洋公園推歐陸式花展　6色花島800花卉供市民打卡【多圖】

社會 20:36 2021/04/14

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

海洋公園舉行以蝴蝶為主題的 「蝶舞花旅」花藝展覽。（陳靜儀攝）

海洋公園將於4月17至5月30日，在公園海濱樂園廣場舉行以蝴蝶為主題的 「蝶舞花旅」花藝展覽，與本地花藝品牌「GINGERMITE」 合作，運用超過50種花材﹑接近800盆花卉 ，打造6個不同主題及顏色的花島，入園者仿如置身歐陸式花園，盡情打卡留念。

點擊圖片即睇「蝶舞花旅」花展靚相：

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「蝶舞花旅」展覽一共分為6個「花島」，每一個均有獨特主題色調。

黃色花島 黃色花島以在香港難得一見的永久花為主題，朝氣勃勃的色彩讓人眼前一亮；蠟菊和麥桿菊長期綻放，生意盎然，象徵著萬物充滿生機和活力。
粉紅花島 浪漫迷人的粉紅花島以不同品種的玫瑰打造成為精緻的玫瑰園，配襯桃紅色繡球花作點綴，令人陶醉。
紫色花島 紫色花島有如被薰衣草田包圍，走進普羅旺斯的夢幻仙境。一同閉上眼睛感受薰衣草的溫柔芳香，忘卻煩憂。
綠白花島 綠白花島以當造的玉堂春梔子花為主調，散發出幽幽的清新花香，帶領訪客走進典雅優美的經典庭園。
紅色花島 紅色花島重新演繹香港常見的勒杜鵑花，配搭橙紅色調的比利時杜鵑和長壽花，為訪客帶來耳目一新的驚喜。
藍色花島 走到藍色花島尋找高貴脫俗的紫蝶花，在遍佈花圃的鼠尾草間飛舞，美麗奪目。
資料來源：海洋公園

更多「蝶舞花旅」花展靚相，點擊圖片即睇：

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記者：陳曉瑩

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