【新冠疫苗】2名孕婦接種復必泰疫苗後流產　32歲孕婦打針3日下體出血排出死胎

▲ 2名孕婦接種復必泰疫苗後流產，衞生署指已就兩宗個案聯絡醫管局，目前均未有證據顯示與疫苗接種有關。

近日有孕婦接種新冠疫苗後疑流產情況，衞生署於今日(14日)表示，於本周一(12日)接獲醫管局呈報一宗懷疑接種新冠疫苗的異常事件個案，個案涉及一名32歲女子。根據醫管局的資料，該名女子未能提供清晰的妊娠資料。她於上周六驗孕呈陽性結果，並於翌日發現下體出血、下腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求醫，胎兒於同日證實死亡。

醫管局評估胎兒的重量，估計胎齡大約為23至24週。根據資料，該女子曾於上周四(8日)在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。



此外，衞生署於本月8日接獲醫管局呈報另一宗懷疑異常事件個案，涉及另一名32歲女子，她於3月25日驗孕呈陽性結果，於3月31日因下體出血到伊利沙伯醫院急症室求醫，經檢查後診斷為流產。根據資料，該女子曾於3月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。



衞生署已就2宗個案聯絡醫管局，以獲取更多資料協助評估。以上兩宗個案目前均未有證據顯示與疫苗接種有關。署方指，會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。



署方又指，根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。復必泰疫苗的接種須知列明，一般情況下，懷孕期間接種新冠疫苗並不是常規建議，除非該女性被界定為有極高感染SARS-CoV-2或在感染新冠肺炎後出現併發症的風險。正在懷孕或哺乳、認為可能懷孕或計劃懷孕的女性，在接種復必泰疫苗前請向醫生徵求意見。目前科興疫苗的接種須知則列明，懷孕期婦女不應接種科興疫苗。



根據衞生署收集的統計資料，在香港住院病人出院及死亡人次中，2017至2019年間每年約有3,500至3,900人次是有關自然流產。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩