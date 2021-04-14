李百全稱抽起3個節目　每個節目製作費涉2萬至5萬元

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近期有香港電台節目在播放前被臨時抽起，民建聯立法會議員葛珮帆今日詢問，抽起節目的數量，以及涉及多少公帑。廣播處長李百全表示，至今有3集節目被抽起，每個涉2萬至5萬元製作費。

李百全在立法會財務委員會上稱，3月公布的港台管治檢討報告中指出，總編輯管治需要加強，故成立編輯管理委員會，在節目製作及播出前檢視有爭議性節目。

他形容，上述機制能確保節目能夠持平、真誠準確及不偏不倚，而早前被抽的節目，是在引入機制前已經基本完成，相信機制完全落實，便不會有太多節目，在最後一刻才被抽起。

新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，港台應該發展市場不涉獵的範疇，例如少數族裔、古典音樂等，又指出部分港台員工，價值觀與政府不同，不願擔政府喉舌，甚至挑戰政府底綫，結果「陷李處長不義要當醜人，抽起節目」，直言以往縱壞港台，令現時管理出現困難，而過往接受港台訪問，發現港台資源多、「拍節目慢吞吞」，質疑港台得獎是因為「慢功出細貨」。

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記者：陳宛彤