【疫苗接種】本港累計接種逾95萬劑疫苗　10人打針後送院1人須留院

▲ 港府指，計劃開展以來已為市民接種共約951,000劑疫苗。(資料圖片)

新冠疫苗接種計劃展開第48天，港府指，計劃開展以來已為市民接種共約951,000劑疫苗。當中約632,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約359,400名接種科興疫苗，約272,900名接種復必泰疫苗；約318,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約177,400名接種科興疫苗，約141,300名接種復必泰疫苗。

截至今日(14日)下午8時的過去24小時，約有32,100名市民接種了疫苗和約17,000名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：約有3,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有11,800名市民接種第二劑科興疫苗，當中約8,300人在社區疫苗接種中心接種，約3,500人是在私家醫生和診所接種；約有13,000名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有3,400名；8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%；及約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有10宗送院個案，其中9人已經出院，1人留院觀察。截至今日零時零分，過去24小時共有47宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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記者：蘇文軒