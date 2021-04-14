【強制檢測】屯門友愛邨愛暉樓第3座再度納入強制檢測公告　大埔中國基督教播道會寶雅幼兒學校亦上榜

▲ 政府晚上公布，今日有一幢住宅大廈及一間學校被納入強制檢測公告，包括新界屯門友愛路 10 號友愛邨愛暉樓(第 3 座)，及新界大埔寶雅苑興和閣地下 117–124 室中國基督教播道會寶雅幼兒學校。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(14日)新增5宗確診個案，4宗輸入個案，餘下1宗本地個案。政府晚上公布，今日有一幢住宅大廈及一間學校被納入強制檢測公告，包括新界屯門友愛路 10 號友愛邨愛暉樓(第 3 座)，及新界大埔寶雅苑興和閣地下 117–124 室中國基督教播道會寶雅幼兒學校。

當局表示，屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓（第3座）曾於4月7日被納入強制檢測公告。由於有關大廈在短時間內出現多宗確診個案，及病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。此外，由於新界大埔寶雅苑興和閣地下 117–124 室中國基督教播道會寶雅幼兒學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。



任何在3月25日至4月14日期間曾身處上述所列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月16日或之前接受檢測。

另外，政府明日（15日）會在屯門友愛邨愛暉樓重開流動採樣站，服務對象為愛暉樓的居民及工作人員。

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責任編輯：洪芷晴