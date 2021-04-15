【DSE】逾100校長拍微電影勉勵DSE考生　「追夢是Plan A」惟人生藝術是不斷進退

▲ 保良局陳南昌夫人小學校長黃志揚（右一）在迷你音樂劇電影中親身「揸校巴」，分享希望做司機的夢想。圖中左起為微電影導演陳恩碩、福建中學附屬學校校長徐區懿華、香港布廠商會朱石麟中學校長張齊欣。（程志遠攝）

逾100名中小學校長夥拍年輕舞台劇導演拍攝的「DSE打氣片」、迷你音樂劇電影《我有個夢》日前出爐。眾校長演繹兒時夢想，5名校長更在戲中激昂討論「Plan A（追夢）」與「Plan B（讀書）」應如何取捨。

你要有『沙紙』先有權選擇想過嘅生活。

說出有關對白的活動召集人徐區懿華親自解畫，指「沙紙」不一定代表學業，又指「『踏實』唔係代表淨係『讀死書』，而係用各種方法追求人生目標」，過程亦要不斷「進退」。

▲ 迷你音樂劇電影名為《我有個夢》，勉勵應屆中學文憑試考生追夢。（程志遠攝）

咸蛋超人香港小姐 校長夢想「成真」

片段長約11分鐘的微電影，取材自本地音樂劇《我們的青春日誌》曲目《我有個夢》，由原創人陳恩碩執導及編上全新情節。身兼召集人及演員的福建中學附屬學校校長徐區懿華形容，應屆中學文憑試（DSE）考生自上學年就讀中五時，學習進度已受阻，比上屆考生受到更大影響，在社會責任感召下，當獲陳恩碩邀請合作，二人一拍即合。

徐區懿華說，早前透過原用作專業發展交流的Whatsapp群組，召集30多校長拍「抗疫歌」；今次校長們得知微電影是為文憑試考生打氣，便一呼百應，不足3日已有逾100名來自不同地區、辦學團體的中小學校長報名。其中76人分別提交演繹「兒時夢想」片段，有人曾夢想做「咸蛋超人」、香港小姐及收銀員等；24名校長則參演音樂劇，為防疫而在演出前後進行新冠檢測；40多名校長則在大合唱獻聲。

我這個夢，我會用兩手悉心的栽種，披荊斬棘都仍然是為着夢想去衝。

深信這個夢，青春的美夢，終有天會得到你認同。

除了扣人心弦的歌詞，5名校長飾演話劇比賽評判，在後台展開「追夢」討論，有校長唱出兒時夢想「寫自己的歌」，有校長夢想成為足球員，但被母親指「諗法太傻」、「應該專心溫功課」，也有校長認為要讓學生走一條「最穩妥的路」，不應將學業「放埋一邊」、「放膽追夢」。

年輕導演兼編劇：追夢各有平衡點 非教觀眾點做

你都要有『沙紙』，賺到錢，你先至可以有權選擇將來你想過啲乜野嘅生活，到時咪想飽佢囉。

影片播出後，部分對白被解讀為「毁夢」，似有矛盾，編劇陳恩碩認為，各人追夢與否各有不同「平衡點」，並非想「教觀眾點做」，並劇透「沙紙」的象徵意義為「與現實妥協」，亦是追夢的「必經過程」。

▲ 逾70名校長在片中演繹其兒時夢想，有校長希望做「咸蛋超人」。（影片截圖）

徐區懿華認同陳所寫的對白，但需慢慢細味，指「沙紙」可以代表一種保障「旁身」或教練牌等，明言「好清楚唔係個個細路啱讀書」，強調追夢才是「Plan A」，不要斷言放棄

唔係要完全妥協，人生嘅藝術就係不斷進退，唔係淨係進或退。

陳恩碩透露，坦言有見近年社會撕裂愈趨嚴重，冀透過微電影以軟性手法表達校長職責所在的無奈；有校長事後亦反思要糾正「我講你要聽」的錯誤想法。

校長：細味對白 「沙紙」不一定代表「學業」

多名校長均說任教多年也沒有真正「放棄」追夢。保良局陳南昌夫人小學校長黃志揚說，其「揸巴士」夢想與事業「並進」，更向記者展示他現時已考足4個巴士、小巴車牌。香港布廠商會朱石麟中學校長張齊欣與徐區懿華就讀同一中學，昔日同受教師啟蒙，分別熱愛跆拳道及網球，執教後仍致力培訓學生，門生亦屢獲獎項。

陪中六生逐個談夢想 空降校長：盼成為同行者

張齊欣亦說，本學年空降任校長後，已跟校內中六生逐個談夢想，並為成績或不達大學門檻的考生「補底」，盼成為他們追夢時的同行者。

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記者：馮琪雅