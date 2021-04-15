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【新冠肺炎】屯門愛暉樓70歲男子死後確診　發病後曾到訪愛定商場2間餐廳

健康 10:11 2021/04/15

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屯門愛暉樓70歲男子，發病後曾到訪愛定商場2間餐廳。

本港昨日（14日）有5宗新增確診個案，至今本港個案累計11,613宗（包括11,612宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中4宗為輸入個案，唯一一宗本地個案是第11,611宗70歲男子。

該名男子在3月31日發病，於4月8日被發現在家中離世，4月12日在富山公眾殮房抽取的樣本於昨日呈陽性和確診。他生前居於屯門友愛邨愛暉樓第3座22樓，同層單位住戶前晚（13日）緊急撤離檢疫：

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衞生防護中心昨晚更新確診患者潛伏期行蹤表，顯示該名70歲男患者主要於居所附近的愛定商場活動，並曾到訪商場內的2間食肆（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 屯門 愛定商場 利群海鮮飯店 02/04/2021 11611
  • 屯門 愛定商場 大家樂 06/04/2021 11576, 11611

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責任編輯：羅嘉欣

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