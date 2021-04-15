【消委會】17款狗糧營養素未完全符國際建議　1款鉛含量超標或損毛孩腦神經【內附名單】

▲ 消委會測試20款主要供狗隻食用罐頭或盒裝濕糧。

不少寵物主人都對愛犬寵愛有加，不時餵飼濕糧作為「毛孩」獎勵，甚至用以取代乾糧。惟消委會測試發現，逾8成狗用主食罐微量營養素和氨基酸含量未符國際建議，當中3款主食罐維他命D或氨基酸含量不足，長遠或影響狗隻骨骼及心臟健康；另有1款狗糧鉛含量超標，或損毛孩腦神經系統。

消委會測試的20款主要供狗隻食用罐頭或盒裝濕糧，包括15款全營養寵物食品（主食罐），及5款補充性寵物食品（副食罐），每罐或每盒售價由7元至47.5元。

結果發現，有17款樣本的礦物質﹑氨基酸等營養含量有問題，僅3款主食罐樣的營養成分能完全符合3個寵物食品組織包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF，以及美國國家研究委員會（NRC）對成年狗隻維持期訂立的相關建議。

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測試中有2款樣本的維他命D含量只有每公斤食品483IU和303IU（以乾物質為基礎計），未能符合美國和歐洲相關指引就成年狗隻食用的全營養食品中維他命D的最低含量建議，包括：

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另有1款副食罐樣本更無檢出維他命D3：

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消委會指，狗隻主要透過日常膳食攝取維他命D，如果長期攝取不足，可能影響血液中鈣質和磷質的平衡，對免疫系統造成影響，長遠有機會令幼犬出現佝僂病，影響牠們的骨骼生長，亦可能令成犬出現骨質疏鬆問題。

消委會續言，如果狗隻無法從膳食中攝取足夠的必需氨基酸，便有機會引發疾病，長遠或有機會影響心臟健康。

此外，測試中發現，有4款樣本檢出含鉛，當中1款副食罐樣本檢出鉛含量為每公斤食品11.2毫克（以含水量12%計），超出歐盟法規就補充性動物飼料所設的上限（每公斤食品10毫克），如下：

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消委會說，鉛可以在動物體內累積，如果狗隻攝入過量鉛，可能會影響腦部及神經系統，促請相關相關供應商改善寵物食品的鉛含量水平。

消委會亦提醒，測試結果普遍發現樣本的銅和鋅含量有過多或不足的情況，如果狗隻膳食中，銅或鋅含量過高，都有機會影響其他礦物質的吸收；相反，狗隻缺乏鋅，有機會導致毛髮脫落，影響皮膚；如果銅攝取量不足，長遠則有機會導致貧血。

消委會呼籲消費者在餵飼濕糧予狗隻時，應注意以下事項，點擊圖片即睇：

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更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：陳曉瑩